《南投》同一飯店又排廢 日月潭再遭污染

日月潭水域二二八連假期間，又傳出白濁與臭味的「牛奶湖」水污染，南投縣環保局再度前往採樣稽查。（南投縣政府提供）

2022/03/01 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭水上自行車道水域，春節才傳出飯店放流水的大腸桿菌超標，導致潭水淪為惡臭又帶有白色液體的「牛奶湖」，南投縣環保局為此開罰廿七萬元，不料二二八連假又出現類似情況，環保局昨再度前往檢測，發現是日月潭大飯店放流，要求業者一週內完成改善，否則連續開罰，最重可停業，三月起也將針對潭區飯店進行污水處理大稽查。

環局要求一週內改善 否則開罰

位在日月潭北旦水域的水上自行車道，連結水社至向山，兀立於水面的自行車道，沿著湖畔闢建，沿途栽種落羽松，絕美景致曾獲美國CNN評選為「全球十大最美自行車道」。

惟春節期間傳出遭排放廢水，不僅有白色液體，還飄出惡臭味，之後環保局稽查稍獲改善，不料二二八連假又出現類似情況，也讓環保局二度派員稽查。

潭區飯店今起污水處理大稽查

環保局表示，昨在當地稽查採樣，確認是飯店業者因廢水處理水質不佳，於放流前添加消毒藥劑，兩者混合才產生白色混濁，已要求業者一週內完成廢水處理設施清理與更新，若水質採樣仍有超標或惡化，將加重處罰，最重可停業。

業者配合改善油脂過濾設備

對此，日月潭大飯店表示，放流水質不佳與飯店污水處理不符標準有關，將改善相關油脂過濾設備，確保達到放流標準；至於混濁的白色液體，不完全是飯店排放，應也和周邊工地油漆污染有關，之後會配合環保局建議改正事項，防止放流水污染發生。

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