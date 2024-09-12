還是愛現金紅包！南投埔里重陽敬老禮金 申請匯款比例不到一成

九九重陽節將至，南投縣埔里鎮公所統計今年鎮內原住民及其他民眾符合領取敬老禮金的人數有1萬6825人。（記者佟振國攝）

2024/09/12 09:25

〔記者佟振國／南投報導〕九九重陽節將至，南投縣埔里鎮今年符合領取重陽敬老金的民眾有1萬6000多人，但申請採用匯款方式領取的人數僅1300多人，比例還不到1成，據了解，主要還是多數長輩喜歡拿現金，免去提領麻煩，紅包也增添喜氣，也特別討喜。

10月11日就是重陽節，埔里鎮今年滿60至64歲原住民133人、65歲至99歲民眾1萬6683人、百歲以上人瑞9人，可領縣府重陽禮金分別為500元、1000元及1萬元，公所重陽禮金則是65歲至99歲1000元、百歲人瑞1萬元。

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目前有申請帳戶匯款及領取現金方式供長輩選擇，但前者僅1327人，比例僅約8%，絕大多數還是領現金紅包，65歲至99歲長輩可領縣府加公所禮金就有2000元，百歲人瑞則是2萬元，公所已召開重陽禮金發放說明會，將委由里、鄰長協助按冊分送，由於人數不少，工作負荷不小。

公所表示，匯款方式還是需要進一步推廣，會選擇接受的民眾以剛退休者、籍在人不在及習慣金融操作者為主，先前透過里、鄰長洽詢、宣導，大多數長輩還是選擇領現金紅包。

多數里長透露，領現金可省去再至金融機構、ATM提領的麻煩，燙金色紅包裝禮金更顯吉祥喜氣，百歲人瑞還有機關首長親自致贈，其他人也有里、鄰長送達，都具有濃濃的人情味。

埔里鎮重陽節敬老禮金發放已推申請帳號匯款方式（左），但比例不到1成，大多數仍選擇領現金紅包（右）。（記者佟振國攝）

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