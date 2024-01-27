蕭美琴南投感恩會兼探親！到草屯訪表哥 喜見妹妹20年前照片

臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮（中）送給蕭美琴（右）台灣寺廟工藝立體書。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/27 19:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕副總統當選人蕭美琴今天（27日）利用參加賴蕭南投感恩會機會，拜訪民俗文化達人表哥梁志忠，參觀他的「南投故事館」，與工藝與文化界人士見面，台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮送蕭美琴今天剛發表的台灣寺廟工藝立體書，邀她當工藝界代言人，蕭美琴笑說，妹妹20年前在工藝中心拜師學藍染，其實更適合代言。

蕭美琴選前曾來草屯，陪立委候選人蔡銘軒車掃，也到草屯基督長老教會接受祝福，表哥梁志忠專程與六叔到教會看她，蕭美琴允諾選後會找時間再拜訪表哥，今天下午賴蕭南投感恩茶會結束後，她到梁志忠設置的南投故事館參觀，與藝文界人士見面。

梁志忠帶領蕭美琴參觀館內展示的台灣古早文物和漫畫書，對寄藥包，早年的汽水、手動印刷機，甚至日治時期的木牌身分證都很感興趣，而木牌主人的身分標注「小妾」，特別引她關注。

梁志忠也拿出蕭美琴的妹妹蕭美瑟20年前到草屯長住時，手工種稻、學工藝的照片，蕭美琴看得認真，也請工作人員幫她翻拍多張妹妹的照片，她說，妹妹已結婚生子，至今仍喜歡自然的生活，對自己因與大地接觸的粗糙雙手也非常驕傲，當時在草屯的生活，獲得那麼多溫暖的協助，相信她看到舊照片一定也很懷念和感到溫暖。

國立台灣工藝研究發展中心主任陳禮殿還致贈一本今天剛發行的台灣寺廟工藝立體書，他說，工藝職人大多在偏鄉，需要更多機會被認識和鼓勵，邀請蕭美琴擔任工藝界的代言人，蕭美琴則說，妹妹還比她更適合當工藝代言人。

蕭美琴（戴帽者）仔細看妹妹20年前到草屯種稻、學工藝時拍的照片。（記者陳鳳麗攝）

蕭美琴（中）對日治時期的木牌身分證大感好奇。（記者陳鳳麗攝）

蕭美琴看到表哥梁志忠保存的舊照片，也興味盎然地分享妹妹的現況。（記者陳鳳麗攝）

蕭美琴在表哥梁志忠（左）收藏的刨冰機前合照。（記者陳鳳麗攝）

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