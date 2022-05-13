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    首頁　>　南投縣

    超級星期五！投縣34校今接種兒童疫苗 家長：早打早有保護力

    超級星期五！南投縣安排週五在校接種兒童疫苗的有34所國小，草屯國小請家長在旁陪伴孩子。（草屯國小提供）

    超級星期五！南投縣安排週五在校接種兒童疫苗的有34所國小，草屯國小請家長在旁陪伴孩子。（草屯國小提供）

    2022/05/13 11:53

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣6-11歲莫德納兒童疫苗開打1週，今天堪稱「超級星期五」，因為全縣有34所國小排在今天，接種同意率近20%。草屯國小今天請家長到校陪伴孩子接種，接種完即可帶孩子返家休息。該校家長會榮譽會長李政峰表示，私下了解有超過50名學生已先由家長帶到診所接種，希望孩子早打提早有保護力。

    南投縣國小學童在校接種疫苗，安排本週（10~13日）在校集中接種的有40所國小，家長同意要接種的學生有1297人，其中有34校都選在今天，因為很多家長建議安排在週五，週六、日家長就可以在家陪伴和觀察孩子有無出現副作用。

    草屯鎮內大型學校草屯國小，今天安排在活動中心作為接種場地，而因為學生接種並觀察後就可由家長帶回家休息，因此學校請家長在活動中心陪伴孩子，等待區的座位就如同長輩大型接種站一樣，每名小朋友旁邊有家長坐著陪伴，而輪到小朋友注射時，家長也在旁安撫心情，不少小朋友打完後說：「不會痛！」

    草屯國小家長會榮譽會長李政峰表示，從5日起就鼓勵家長，若有空可以先帶孩子去診所打疫苗，據今天前來幫小朋友注射的診所醫師透露，該校學生到其診所打疫苗已超過50名，因此原本有120位家長同意孩子到校接種疫苗，今天實際上有83名小朋友前來施打，因為很多都由家長帶到診所接種完畢。

    李政峰也說，有家長想等輝瑞兒童疫苗進來再給孩子接種，但疫苗接種後要14天才發揮保護力，若輝瑞兒童疫苗6月才開打，等發揮保護力也快放暑假，因此大多鼓勵「早打早有保護力」。

    縣府教育處表示，本週有40所國小在校接種疫苗，下週一到週五（16日到20日）則有55所學校，比本週還多了15所。

    草屯國小在活動中心安排接種疫苗，每名小朋友旁邊都有家長陪伴。（草屯國小提供）

    草屯國小在活動中心安排接種疫苗，每名小朋友旁邊都有家長陪伴。（草屯國小提供）

    家長幫忙拉袖子，接受注射的小朋友反而顯得很淡定。（草屯國小提供）

    家長幫忙拉袖子，接受注射的小朋友反而顯得很淡定。（草屯國小提供）

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