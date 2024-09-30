苗縣8遊憩區 將設48槍充電樁

2024/09/30 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年來不少國際車廠跨足電動車領域，國人購買電動車數量也逐漸增加，但電動車主出遊時若急需充電成為一大考驗。苗栗縣政府獲中央補助約兩千兩百萬，將於縣內八個知名觀光遊憩區設置四十八槍充電樁，目前已進入用地取得協商程序。

苗縣府工務處表示，預估設置地點包括竹南鎮獅山公園旁停車場、通霄鎮日落大道路邊停車場、大湖鄉大湖公有停車場、獅潭鄉汶水老街公有停車場、銅鑼鄉銅鑼停一停車場、頭份市童話公園昌隆二街、三義鄉廣勝老街周邊停車場、南庄鄉南庄鄉公所前停車場等，其中南庄鄉部分涉及土地問題尚未定案。

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苗縣府表示，目前交通部透過前瞻基礎建設計畫特別預算推動設公共充電樁，主要設置於公共停車場及交通運輸節點，縣府之前與實施路邊停車收費的與苗栗市、頭份市、竹南鎮三公所合作，導入智慧化停車管理平台及汽車快（慢）充充電樁服務。

苗縣府指出，此計畫將比照其他縣市設置停管基金，納入縣內三個市鎮公有路邊停車格委外經營權利金三成及充電樁委外經營權利金，由苗縣府投入資源建置停車管理平台，統籌納入三大市鎮的公有路邊停車格管理，包括數據管理及數據化營運等事宜。

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