財劃法如修正 鍾東錦：1年後解除控管

2024/06/08 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員鄭秋風昨總質詢指出，財政收支劃分法對苗栗縣不公平已二、三十年，若立法院財劃法修正通過，苗栗縣統籌分配款勢必增加，苗栗縣是全國唯一接受中央財政控管，何時可解財政控管？苗栗縣政府財政處長郭春美表示，若國民黨版的財劃法修正通過，苗栗縣約可增加一百億經費；苗栗縣長鍾東錦則回應，若財劃法修正通過，一年後可解除財政控管。

鄭秋風質詢表示，以前中央集權、集錢，苗栗縣上繳稅收不少，但統籌分配款苗栗縣已二、三十年受到不平等待遇，如今難得立法院進行國會改革，此時機會來了，他研究依國民黨的財劃法版本，中央預估釋出五千一百三十三億元，苗栗縣約可分到多少億？入帳後，何時可解除控管？

郭春美說明，若國民黨的版本通過，約可增加一百億元經費，對苗栗縣財政可改善很多。鍾東錦則回應，若一年增加一百億經費，錢活絡了，可借錢、可還債，預估一年後就可解除中央財政控管。

鄭秋風也建議在審財劃法修正案時，請縣長、議長、副議長及議員們到立法院旁聽並加油打氣。

鍾東錦則指出，藍營縣市長已開會討論，財劃法的版本早就談好了，才將案子送給立法院審議，沒有必要再額外動員，他認為立法院還是要協商，這樣才會速度快，餅看得到，吃不到，心情會很急，中央留一點，地方少拿一些，兩邊談看看，能成事，才是正道。

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