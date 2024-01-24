完工不到一年 六合運動場 籃球場出現大裂縫

六合綜合運動場的籃球場裂縫，目前正在修復中。（苗縣府提供）

2024/01/24 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市六合國小預定地經苗栗縣政府爭取教育部補助經費，加上苗縣府配合款，以近二千萬元整建，成為綜合運動場，包括溜冰場、籃球場等設備。但去年完工約兩個月被發現溜冰場嚴重龜裂後，近來苗栗縣議員曾玟學、陳光軒等人又陸續發現籃球場出現大裂縫以及網球場遲未設圍網，致球友無法打球窘況，引發爭議。

尚在保固期 苗縣府：修復中

苗栗縣政府教育處表示，將會責成苗栗縣立體育場盡速解決。針對籃球場出現裂縫狀況，因六合綜合運動場完工尚未一年，尚在保固期內，籃球場部分已經進場修復中。

網球場遲未設圍網 形同虛設

至於民眾反映網球場因無設置圍網，導致球場形同虛設。苗縣府教育處則強調，會要求苗栗縣立體育場盡快提報計畫，趕在中央於二月底前可申報體育設施不足需強化部分爭取設置。

議員促加強維護 工程嚴格管控

曾玟學表示，六合運動場一開始溜冰場的地板出問題，如今連籃球場的地板都出現嚴重的高低落差；他認為，運動場完工不到一年，狀況頻傳，連籃球場都出現大裂縫，相當不尋常，應該追根究底，探究是否地基埋設存在狀況，且苗縣府不該遇到反映才修復，平時應加強維護管理，以後類似工程更該嚴格管控。

陳光軒則指出，六合綜合運動場完工約兩個月就發生滑輪溜冰場佈滿龜紋，情況嚴重，未料完工尚未一年陸續又有狀況發生。不少民眾反映，綜合運動場啟用後，網球場包括標線、地面等都劃設與鋪設好，但缺乏圍網無法打球，網球場形同虛設。

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