訪苗栗共讀站 陳揆：前瞻建設造福子孫

行政院長陳建仁（前中）走訪興華高中社區共讀站，他說，前瞻建設不僅造福全體人民，更為後代子孫創造更好的未來。 （記者蔡政珉攝）

2023/11/21 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院長陳建仁昨天到分別參訪獲前瞻計畫補助的苗栗縣立興華高中社區共讀站，以及知名的銅鑼鄉杭菊，陳建仁強調，前瞻建設不僅造福全體人民，更為後代子孫創造更好的未來；未來政府會持續打造溫暖堅韌的就學環境，減輕學生經濟負擔，使其未來成為對國家很有貢獻的人才。他也稱讚銅鑼杭菊已經為招牌農產，更能外銷相當了不起。

讚銅鑼杭菊 成招牌農產外銷

興華高中「SHHS學思坊」社區共讀站，獲教育部補助前瞻建設經費兩百多萬，苗縣府配合款約七十四萬，將老舊圖書館改為共讀站。陳建仁昨由教育部長潘文忠等人陪同前往訪視。

陳建仁表示，教育的目標要培養孩子，閱讀能力為開啟知識大門的關鍵，閱讀需要好的空間，若能設好共讀站，更能讓社區和學校融合。例如興華高中的社區共讀站煥然一新，地方政府可提出相關計畫，如前瞻計畫需地方政府提出，扮演重要角色。先前外界批評前瞻建設是「債留子孫」，此一說法完全不正確，實際上前瞻建設不僅造福全體人民，更為後代子孫創造更好的未來。

隨後，陳建仁前往參觀銅鑼鄉杭菊產業，稱讚銅鑼鄉擁有杭菊、芋頭、茶葉與仙草等特色農產，並朝向以有機友善、產銷履歷等方式生產，陳建仁也品嘗菊花茶，大讚「好喝！」並到菊花田採收杭菊。

提高農業移工總額 放寬申請資格

陳建仁指出，農業部推出的「三保一金」四大農民福利體系，保障農民權益，在疫情後也編列二百多億經費包括冷鏈物流系統、水利與農田灌溉等強化措施。另針對農業缺工問題，已經提高農業移工總額，並放寬農糧產業申請移工資格，且農會、農民皆能申請。

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