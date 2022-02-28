大雨打爛草莓 陳吉仲允發救助金

苗栗草莓農損嚴重農民「爛果全都倒」，陳吉仲允現金災害救助。（記者蔡政珉攝）

2022/02/28 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉有「草莓王國」美譽，栽種面積近五百公頃，佔全國草莓七成以上產量，是鄉內主要經濟作物，鄰近鄉鎮也有種植。不過，受日前連續降雨影響，苗栗縣草莓嚴重受損，碩大鮮紅草莓慘遭打落、發霉腐爛，不少莓農忍痛將心血整批倒掉。農委會主委陳吉仲昨天前往現勘，當場允諾將提供農民災害現金救助。

1公頃9萬元 另研究防治病蟲害

陳吉仲強調，另會與苗栗縣政府、大湖地區農會、縣農會等單位，討論如何防治病蟲害，而天然災害現金救助一公頃九萬元。

苗縣受損面積達160公頃

大湖地區農會表示，目前種植的草莓正值二期果，也是草莓季主要的產量來源，約佔草莓季產量的五成。但因雨受損嚴重，目前可能已經高達六成受害，後續數字也許還會再衝高，讓不少果農心血白費。

苗栗縣政府二十五日前往會勘時，初步統計受損面積已達一百六十公頃，損失金額初估逾三千二百萬元。

落果發霉飄黴菌 感染好果

苗栗縣草莓這次受損嚴重，主因為草莓果實被大雨打落後，天氣仍然濕冷，加上境內遍布許多露天草莓園，許多草莓落果後持續發霉，黴菌孢子透過空氣傳播，讓部分躲開雨災沒掉落的草莓也感染上，進而發霉。

苗栗草莓受雨災損失慘重。（記者蔡政珉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法