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    苑裡年度限定鬼門關大夜市登場 下午人潮湧現

    苑裡年度限定鬼門關大夜市登場，下午人潮湧現。（記者蔡政珉攝）

    苑裡年度限定鬼門關大夜市登場，下午人潮湧現。（記者蔡政珉攝）

    2024/09/01 18:08

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮市場每逢農曆7月29日都會舉辦普度，近年來吸引大批攤販進駐，甚至連警方都要出動管制車輛進入，今天滿滿人潮與大批攤販宛如晚會，人潮下午就開始湧入，附近停車位更是一位難求。

    近幾年鬼門關前年度限定夜市總是吸引滿滿人潮，擠滿苑裡鎮市區，苑裡鎮市區往苑裡火車站的主要道路為公路與周邊道路幾乎被塞滿。更有人直呼，人潮可說是苑裡鎮最多的一天，成為極具特色的活動。

    今年夜市共有3個單位、個人申請，範圍較去年又增加，除了在地民眾，不少慕名而來的遊客也共襄盛舉，除了攤販區擠爆人潮，連周圍道路也出現大批人車。

    大量攤商販售包括各項美食、飲料，以及傳統夜市常見遊戲，不少民眾逛街也品嘗好料和「清涼一夏」，就算今天下午4點多已經擠滿人潮，仍有許多人在外圍要進入夜市體驗。

    附近商家說，前幾天已經有外地遊客前來踩點，詢問年度限定鬼門關夜市舉辦範圍，並說是慕名而來，可見年度限定鬼門關夜市已經成為目前苑裡鎮最受矚目的活動之一。

    空拍圖可見到長長人龍。（民眾提供）

    空拍圖可見到長長人龍。（民眾提供）

    空拍圖拍下驚人人潮。（民眾提供）

    空拍圖拍下驚人人潮。（民眾提供）

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