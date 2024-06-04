歡迎輝達到苗栗設研發中心 鍾東錦：先邀黃仁勳來品嚐客家小吃

苗栗縣長鍾東錦表示，將全力邀請輝達執行長先到苗栗一日遊品嚐在地客家小吃，再遊說其考量將該研發總部設置於苗栗。 （記者彭健禮攝）

2024/06/04 19:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕輝達（Nvidia）繼於台北內湖設立人工智慧創新研發中心後，執行長黃仁勳於3日晚間表示將再覓地加碼設置第二座至少雇用1000名工程師之AI研發總部。對此，苗栗縣長鍾東錦表示，「苗栗觀光科技新都心」是他所提核心政策，將全力邀請黃仁勳執行長先到苗栗一日遊品嚐在地客家小吃，再遊說其考量將該研發總部設置於苗栗，進一步將AI產業鏈結往中台灣擴展紮根。

鍾東錦表示，苗栗縣除土地、水電等設施供給無虞外，所獨具之優質生活及居住環境更是提供在地工作人員、高階工程師、AI設計師等能隨時保持腦力激盪創新不斷之泉源，再加上客家族群勤奮不懈之特質，絕對是人工智慧研發與數據運用分析之最佳人力資源留存與永續之最佳架構方案。

鍾東錦並說，如有機會，將親自率領縣府團隊，登門造訪黃仁勳執行長，或邀請黃至苗栗一日遊，品嚐在地客家小吃。

鍾東錦表示，苗栗縣位於西部科技發展廊帶的居中優勢地理位置（北有新竹科學園區，縣內有竹科竹南及銅鑼基地，南有中部科學園區）及完整的9宮格路網（國道1、3號、台1線、台3線以及台61線西濱快速道路）速通南北。

而面對輝達的AI研發總部設置之土地需求，縣府也提出有短、中、長期解決方案。短期為提供高速鐵路苗栗車站特定區產業專用區，區內有二處產業專用區土地，共計7.29公頃；建蔽率60%，容積率350%，僅需提出開發計畫書經苗栗縣都市計畫委員會審議通過後即可立即開發設置研發中心。而高鐵苗栗站約35分鐘高鐵車程即可抵達台北，約15分鐘可抵達台中，實現一日經濟圈之目標。

中、長期則配合行政院「桃竹苗大矽谷推動方案」，有預選基地一，鄰近竹南科學園區周邊，初步匡列國道1號頭份交流道鄰近之都市計畫農業區（約288公頃），於明年5月前先完成開發範圍勘選及評估產業園區開發之可行性後，再另案以都市計畫個案變更方式接續辦理整體開發前土地使用分區變更之法定程序，並預計於完成都市計畫變更後，以區段徵收方式辦理整體開發。

預選基地二為，整併「高速公路頭份交流道附近特定區計畫」及「新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區計畫」兩計畫區後，併通盤檢討程序辦理竹南科學園區東側及京元電子東側約35公頃都市計畫農業區變更為產業專區作業（預計可增加21公頃產專區），完成都市計畫變更後，以區段徵收方式辦理整體開發，力拼於2031年完成開發。

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