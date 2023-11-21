大天鵝、小天鵝都來了！苗栗通霄魚塭變「天鵝湖」

苗栗縣通霄鎮通霄漁港附近養殖魚塭16日飛來一隻俗稱「大天鵝」的芬蘭國鳥黃嘴天鵝，今早又飛來一對「小天鵝」的成鳥、亞成鳥（見圖），鳥友們喜出望外，直呼魚塭成了「天鵝湖」。 （拍鳥俱樂部尤龍生提供）

2023/11/21 18:04

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罕見芬蘭國鳥黃嘴天鵝再現蹤苗栗 鳥友驚喜「回娘家」

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮通霄漁港附近一處養殖魚塭，16日再度飛來一隻俗稱「大天鵝」的芬蘭國鳥黃嘴天鵝，連日來吸引眾多鳥友拍攝。魚塭今（21）日早上8點左右又飛來一對「小天鵝」成鳥、亞成鳥，讓鳥友們喜出望外，直呼魚塭成了「天鵝湖」。

台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷說，鳥友今天發現的2隻小天鵝，與大天鵝一樣都是和家族遷徙時失散成為「迷鳥」，才會出現在台灣。依據鳥友所拍攝的照片顯示，這2隻小天鵝其中一隻全身雪白，為成鳥；另一隻羽毛尚呈灰色，是亞成鳥。

黃蜀婷指出，辨識大天鵝、小天鵝最容易區分的方法，是比較嘴喙基部的黃顏色區塊大小，大天鵝嘴基的黃色延伸到鼻孔以下，而小天鵝黃色僅限於嘴基的兩側，沿嘴緣不延伸到鼻孔以下。

黃蜀婷說，這2隻小天鵝於今天早上8點飛到通霄魚塭，停留約莫十來分鐘又飛走，今天下午小天鵝亞成鳥再度飛回。呼籲民眾這段時間若是到場觀賞，注意不要靠近、打擾造成驚嚇。

通霄漁港附近的這處養殖魚塭，去年12月間也曾飛來一隻台灣罕見的黃嘴天鵝亞成鳥，吸引生態攝影愛好者拍攝。今年11月16日再度有一隻黃嘴天鵝成鳥現蹤，鳥友們推測極有可能是同一隻「回娘家」。

苗栗縣通霄鎮通霄漁港附近養殖魚塭又飛來一對「小天鵝」成鳥、亞成鳥塭」。 （拍鳥俱樂部尤龍生提供）

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