苑裡南溪橋通洪斷面不足 獲中央核定補助2580萬改建

苗栗縣苑裡鎮南溪橋通洪斷面不足，遇大雨易致溢流，今年八月受卡努颱風影響，更造成橋上游房裡溪水溢流淹沒農田、掏刷道路等災害。（立委陳超明服務處提供）

2023/11/18 20:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮南溪橋通洪斷面不足，遇大雨易致溢流，今年8月受卡努颱風影響，更造成橋上游房裡溪水溢流淹沒農田、掏刷道路等災害。苗栗縣政府爭取改建，獲經濟部水利署核定2580萬元經費，將展開設計、發包作業，預計明年底前改建完成。

南溪橋跨房裡溪，通聯苑裡鎮泰田里與南勢里，橋梁高度已不符防洪需求，每逢大雨，溪水往往因通洪斷面不足，水勢於南溪橋堵塞，滾滾洪流衝擊橋體，不僅影響通行安全，也造成上游溢流致生水患。

今年8月受卡努颱風影響，更造成南溪橋上游房裡溪水溢流淹沒農田、掏刷道路等災害。縣府向水利署提報改建計畫，立委陳超明也邀官員會勘爭取。

縣府水利處水利科表示，該案已獲經濟部水利署同意核定2580萬元辦理改建，相關改建範圍除原本橋梁改建加大通洪斷面外，尚有周邊引道也將因應橋梁改建工程一併調整，將展開後續設計與發包作業，預計明年底前改建完成。

除了南溪橋，房裡溪流經的多處沿岸，也因卡努颱風時因洪流衝擊、溪水溢堤而致護岸、道路損害；對此，水利科則表示，有關卡努颱風造成苑裡鎮房裡溪及苑裡溪部份護岸及防汛道路等相關損害，待緊急搶修險部分均已完成，待復建設部分循災修工程程序提報中央，依序辦理。

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