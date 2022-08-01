苗縣國中小47校長交接布達 徐耀昌期勉領航營造優質學習環境

苗栗縣長徐耀昌（左六）頒發連任校長聘書。（記者張勳騰攝）

2022/08/01 17:10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣111學年度國中小學47位連任暨新卸任校長，今天舉行宣誓布達典禮，由縣長徐耀昌逐一頒發聘書；徐耀昌指出，通過校長遴選代表專業與能力受到肯定，也是責任的開始，期許新任及連任校長發揮領航者的角色，為學子與社區打造更優質的學習環境，再創教育新風貌。

會中，徐耀昌先與退休校長協會代表，分別頒贈「功在苗栗」紀念品給退休校長柯淑瓊與李文章，感謝兩人任內對苗栗縣教育工作的奉獻；隨後逐一頒發新年度聘書給31位連任及16位新任或異動的校長，新任校長分別在人事、財政、主計、教育等單位監交下完成印信交接。

徐耀昌致詞表示，校長是學校的領航員，希望每位校長能以身作則，作為學校師生團隊的最好榜樣，展現良善品格並發揮專業能力，進而建立師生、家長與社區的信任關係，對教育熱忱一如初衷。尤其，在2019年新課綱實施後，期許校長都能熟稔新課綱「自發」、「互動」、「共好」的精神與內容，帶領教學團隊落實課程改革，成就每個孩子，全體教育夥伴齊心努力，再創苗栗教育新風貌。

徐耀昌另慰勞學校在防疫工作的努力。他說，兩年多來因受疫情影響，大家都面臨教育場域前所未有的新挑戰，感謝全體校長與學校團隊在疫情期間，嚴格把關校園安全，以最嚴謹周全的態度協助各項防疫整備、落實防疫工作，有效將病毒防堵於校園之外，讓學子擁有健康安全的學習環境。

苗栗縣長徐耀昌（中）主持新任校長印信交接。（記者張勳騰攝）

苗栗縣國中小學47位連任及新任校長宣誓就職。（記者張勳騰攝）

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