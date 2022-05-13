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    首頁　>　苗栗縣

    絕版仿賽機車被偷 竊賊被逮認了「好想要...」

    失竊的光陽「酷龍」，雖是普通重型機車，但外觀及操作方式，與大型重型機車無異，是沒有大型重型機車駕照騎士，感受大重機駕馭的風靡車種。（警方提供）

    失竊的光陽「酷龍」，雖是普通重型機車，但外觀及操作方式，與大型重型機車無異，是沒有大型重型機車駕照騎士，感受大重機駕馭的風靡車種。（警方提供）

    2022/05/13 09:35

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉一名機車車主，將一輛已經停產絕版的仿賽機車光陽「酷龍」，停放在路旁而遭竊，車主報警處理，經派出所副所長薛世賢、警員范東益、賴宏文抽絲剝繭下，查訪將近半個月，查獲主嫌48歲徐姓男子，並起獲該絕版機車物歸原主，並再持續追查下，於5月9日順利查獲另一名共犯47歲賴姓男子，全案依竊盜罪嫌移送。

    苗栗警分局鶴岡派出所在2月24日接獲被害車主報案，稱其所有的光陽酷龍仿賽機車遭人竊走，該車為台灣推出的輕型打檔摩托車，最大的特點是使用了國內同級距中罕見的雙翼樑式車架與中置單槍避震，也是近年國產檔車中唯一擁有全整流罩的車種，該款機車已經在2018年停產。

    員警接獲報案後，立即以失竊地點為中心，以同心圓向外擴大查訪，於案發後半個月，在公館大坑山區查獲徐姓竊嫌，並起出失竊機車，並於5月9日再查獲另一名賴姓共犯，全案宣告偵破。

    警方指出，失竊的機車雖然為普通重型機車，但外觀及操作方式，與大型重型機車無異，是沒有大型重型機車駕照騎士，感受大重機駕馭的風靡車種。竊嫌也擁有同款車輛但故障，因市面該車零件難找，發現路旁停有相同車種車輛，遂心生歹念下手行竊。

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