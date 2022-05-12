金門+44 收治中有1人中症 其餘輕症或無症狀
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天指出，地區新增44名確診個案，密切接觸者新增匡列居家隔離155人；新增確診者中包括1名縣長室機要人員，縣長楊鎮浯說，第1時間也與辦公室其他同仁完成快篩，結果都是陰性。
縣府表示，地區有35家診所和1家醫院能提供與確診者視訊問診服務。
金門至今年3月31日出現首例確診個案，經過43天後，確診者幾乎遍地開花，存在各個行業；案例數繼11日的40例寫下單日新高，今天再向上攀頂到44例，至今天為止，確診者已累計292例，在地方關係綿密的金門，似乎應驗1句玩笑話「如果沒有認識的確診者就代表沒有朋友」。
各行業出現的確診「風」，繼大學老師、軍、警、海巡、航空業、司法界，今天吹進縣府縣長室，縣長楊鎮浯為免以訛傳訛，直接在粉專上主動說明，並出示快篩1條線的陰性結果，也在地方引來一陣話題。
縣府秘書長陳祥麟說，金門確診已累計292例，收治中57例，其中無症狀或輕症56，有1例是中症狀。因新增44名確診者而匡列居家隔離有155人，目前全縣居家隔離還有221人。
新增確診者在金足跡包括：5月9日江小魚餐廳、東門市場、縣立體育館；5月10日城隍廟、記德餐廳、喬安牧場（伯玉路）、究食堂、全聯（民權店）、江小魚餐廳、東門市場；5月11日全聯（民權店）、元大銀行、中華電信、文化局。航空部分包括：5月9日立榮航空B7-8802金門往台北8:55航班、立榮航空B7-8809台北至金門9：40航班、華信航空AE1264台北往金門12:15航班、華信航空AE307高雄往金門15：55航班、華信航空AE1273台北往金門15:40航班、立榮航空B7-8835台北至金門18：20航班；5月10日立榮航空B7-8815台北往金門11：30航班。
陳祥麟說，今天有116名學童接種疫苗，3天來已完成施打疫苗學生總數是202名。
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