《藍營控前市長與大日關係密切》基隆市府前發言人︰東岸商場 是林右昌亮眼政績

國民黨昨指控前基隆市長林右昌與大日公司關係密切，前市府發言人游本明表示，東岸商場是林打造的市區新亮點，是基隆人的共識。 （資料照）

2024/09/01 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨中央黨部昨天舉行記者會，指前基隆市長林右昌任內與大日公司負責人蘇幸福一起到民進黨中常會報告，民進黨議員屢為大日護航，並收受蘇幸福的政治獻金。前基隆市府發言人游本明抨擊，過去國民黨執政下的東岸商場又髒又臭，林右昌打造為市區新亮點，也是他執政八年的政績。

國民黨︰林右昌與大日負責人到中常會報告

游本明表示，國民黨由一群台北人討論基隆的事，非常荒謬和可笑，果然離基隆人非常遙遠，奉勸國民黨不要再扯基隆市長謝國樑後腿，每天記者會了無新意、打烏賊戰，應好好面對基隆人的民意，面對十月十三日的罷免案投票。

請繼續往下閱讀...

游本明︰藍營記者會無新意、打烏賊戰

游本明說，只要是基隆人都知道，過去國民黨長期執政下的東岸又髒又臭，是治安死角，直到林右昌上任以後，將東岸商場重新翻新，打造為市中心的新亮點和新地標，東岸商場是林右昌的政績，這是基隆人的共識，過去是、現在也是。

另外，中國廣播公司前董事長趙少康昨再度到基隆力挺謝國樑。趙少康表示，民進黨有意以基隆做測試，若罷樑成功，二○二五年立法院就會烽火遍地，民進黨「輸了喊打、贏要繼續幹」，這是民主嗎？因此要給民進黨教訓，讓謝國樑阻擋民進黨輸不起的逆流，呼籲市民十月十三日出來投下不同意罷免票。

拆樑團體︰市民感受不到行人友善

罷免團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，謝國樑及趙少康走在騎樓上，體驗基隆市民行走的不便，謝國樑聲稱的行人友善，絕不是在路口貼個「綠腳丫」、不是在紅綠燈上多加個標語，即便國民黨有再多大咖來基隆站台，都改變不了市民感受不到行人友善的殘酷事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法