基隆推合併升格直轄市 雙北態度保留

基隆市為國際郵輪母港，市府推動升格直轄市。（記者盧賢秀攝）

2024/06/09 05:30

市府編追加預算 要辦座談、推i-Voting 綠議員促說明具體計畫

〔記者盧賢秀、楊心慧、黃子暘／綜合報導〕基隆市推動升格為直轄市，基隆市政府民政處長張淵翔表示，市府去年曾做民調，有過半市民贊成基隆市升格，並以「北北基合併為新的直轄市」占最多，市府今年編列三百萬元追加預算，要辦座談會、推動i-Voting線上投票、公民投票，凝聚共識。不過，雙北市政府對此則持保留態度，未明確表達支持。民進黨基隆市議員也質疑，市府至今未有具體計畫與說明，要求市長謝國樑向市議會說清楚。

雙北未明確表達支持或反對

對此，台北市政府表示，市長蔣萬安上任以來，一直透過基北北桃協同治理平台，推動首都圈密切交流，基北北桃已逐步形成合作夥伴關係。不論交通、環境、永續等跨域治理與公共建設議題，都是首都圈民眾共同關心的重點，台北市會與夥伴們一起繼續努力。未明確表達支持或反對。

新北市政府也回應，基隆、台北、新北、桃園市是共同生活圈，未來在區域合作上會更加緊密；至於基隆升格議題，新北市府尊重民意所向，並期盼中央納入國土規劃通盤檢討，以擴大區域發展及資源共享，北台灣一起共好。同樣未明確表達支持與否。

藍議員︰支持推動 凝聚共識

國民黨基隆市議員鄭愷玲表示，全力支持推動升格相關經費，但現在基隆人口數不夠是最大的問題，未來北北基如何合併，是可以多方討論，贊成辦座談會凝聚共識。

無黨基隆市議員張耿輝認為，台北是首都，首都應有機場與港口，因此建議基隆和台北合併成為一個完整的首都大城市，但若併入台北市，中間的新北市汐止也要一併合起來談。

民進黨基隆市議員鄭文婷表示，基隆升格是好事，市民也很期待，希望可以朝這個方向走，但要如何推動，建議提大會讓市長充分說明。議員張顥瀚則說，升格牽一髮而動全身，公民意願如何很重要，市府並沒有具體計畫和說明。

怎麼併 市民看法不一

市民對於基隆合併升格直轄市，也有不同意見，有人認為基隆要併入台北市，台北市不一定要與基隆合併；也有人認為，基隆與鄰近新北市金山、萬里、瑞芳等七區是同一生活圈，合併升格為大基隆市，比較合理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法