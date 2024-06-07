曾受家扶照顧 女老闆捐1日營業額回饋

女老闆吳巧瀅（左二）舉辦義賣活動，基隆市議員曾怡芳（左一）充當一日店長共襄善舉。（記者俞肇福攝）

2024/06/07 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市七堵區福一街的「暖晨心食早餐店」老闆吳巧瀅，昨天舉辦十週年慶一日捐活動，她把昨天營業額一萬八千元全數捐贈基隆家扶中心，感謝她幼年時，家扶中心對她的扶助與課業照顧；當她有一點點能力，希望自己拋磚引玉來回饋社會，讓社會充滿「善的循環」。

吳巧瀅義賣 感謝基隆家扶

三十四歲的吳巧瀅，來自單親家庭，幼年時與父親相依為命，從國小開始接受基隆家扶中心生活與課業的照顧，深深體會弱勢者辛苦；大學畢業後，申請青年創業貸款在基隆市七堵區明德二路幸福人生社區旁開早餐店，六年前搬到基隆市七堵區福一街的現址。

吳巧瀅說，開店是因為喜歡第一線接觸形形色色的客人，感受最直接的溫暖和互動。當年她在明德二路開店時，每天都有一位獨居長輩光顧，吳巧瀅發現老人家經濟狀況不佳，原價五十五元的早餐，她心照不宣只收卅元，再自掏腰包補差額。她低調助人行為，被員工誤以為是算錯錢，經詢問才知道她的善舉。

吳巧瀅表示，她看到媒體報導基隆港西街「劉家臭豆腐」店老闆每年生日，將店內一日所得捐贈家扶中心；她也想學習，藉由開店十週年慶，舉辦義賣捐助家扶中心活動。

基隆市議員曾怡芳說，她與吳巧瀅認識多年，暖晨心食早餐店舉辦十週年慶活動，她也充當一日店長，為公益活動盡一份力，希望能在端午節為家扶中心的孩子募得端午加菜金，讓孩子們感受外界給予的關心。

吳巧瀅說，昨天有不少顧客上門吃早餐，聽到早餐店舉辦公益活動，拿在手上的百元大鈔、五百元大鈔，直接說「老闆不用找錢，捐家扶中心做公益」！讓靦腆的她只能頻頻微笑答謝。

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