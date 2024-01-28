七堵年貨大街送愛 捐年菜助獨老

七堵慶濟宮廟前廣場，昨天有春聯及年貨義賣。（記者盧賢秀攝）

2024/01/28 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆七堵慶濟宮昨天上午與華山基金會在廟前廣場，舉辦「愛心祈福暨年貨大街公益市集」，現場有揮毫春聯、紅包袋、糖果、桶柑等義賣，慶濟宮主委柯金標和議員們紛紛認購送暖年菜，讓獨居長輩溫暖過年。

長輩許願 盼平安、溫暖、團圓

昨天七堵區廿位獨老來慶濟宮參拜，他們許下三個新年願望，分別為平安、溫暖、團圓，七堵區長馮及安、柯金標和副議長楊秀玉、議員張耿輝和曾怡芳、議長童子瑋秘書楊文河等人，為長輩掛上平安符、戴上保暖毛帽，呼籲民眾為獨老圓夢。

柯金標率先代表慶濟宮捐出十二份年菜，議員和議長代表也紛紛響應各捐三份年菜，拋磚引玉，希望大家出錢出力，讓長輩過個好年。

慶濟宮前廣場也舉辦「愛心祈福暨年貨大街公益市集」，請來勿舍畫室李明修老師當場揮毫寫春聯，還有花鳥字大師陳文成的花鳥春聯和反體字，十分特別，志工熱心叫賣紅包袋、糖果、桶柑等年貨，相當熱鬧。

華山基金會表示，長年靠義賣二手物以及社會大眾捐款，但經費時常不足。感謝慶濟宮主委柯金標讓愛心不斷．發起「愛心義賣暨送愛送暖年菜認捐活動」溫暖接力，在農曆年前將年菜溫暖送至各獨老家中，給長者感受各界溫暖與關心。

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