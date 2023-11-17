「你有孩子就會知道」 基隆市議員控謝國樑歧視單身女性

民進黨基隆市立委參選人鄭文婷（右二）與市議員許睿慈（右一）和陳宜（左二）等人，昨控訴市長謝國樑答詢言語暴力、歧視女性，要求謝國樑道歉。（記者盧賢秀攝）

2023/11/17 05:30

許睿慈質詢親子議題 綠營要求謝道歉 市府︰可受公評

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議員許睿慈十五日在總質詢時，質疑室內兒童樂園與親子館的功能、預算重複性高，市長謝國樑卻說「你有孩子就會知道」，讓她感覺很不舒服，立委參選人鄭文婷與女議員認為謝國樑言語暴力、歧視女性，昨要求謝國樑二天內公開向所有女性道歉，否則將採取更激烈的抗議行為。

許︰言語暴力讓人很不舒服

市府發言人余治明昨表示，並沒有議員指控的情形，「親子館」與「室內兒童樂園」事實上有很大的不同，也的確要玩過才會知道，可受公評。針對鄭文婷提議，余治明說，真的沒有必要做激烈的抗爭，如果議員希望市長發言要更加周延，表示理解與認同。

許睿慈指出，她前天質詢親子館與室內兒童樂園功能重複性的問題，謝國樑不針對問題回答，卻說「玩起來是不太一樣，你有孩子你就會知道」，言語暴力、歧視女性的措辭，讓她感覺很不舒服。

許睿慈指出，社會沒結婚的女性佔一半以上，大概五十二％，結婚沒有生育、不孕症的也有十五％，有沒有孩子這件事情，不見得是女性的選擇價值，沒有小朋友就不能關心兒童的議題嗎？

鄭文婷指出，謝國樑當公子太久了，高高在上，永遠是站在高人一等的角度在看待別人，才會脫口而出，說出這樣歧視單身女性的言語暴力，嚴重傷害沒有生育子女的人，她要求謝國樑在二天內向所有女性尤其是單身女性道歉，否則將採取更激烈的抗議行為。

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