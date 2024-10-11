固樑網軍涉洩罷樑志工個資被法辦 民進黨團爆他老婆是「基隆市府副市長室主秘」

國民黨基隆市議員參選人紀文荃涉爆料個資被函送檢方偵辦，民進黨團今爆料紀男老婆是「基隆市府副市長室主任秘書」。（記者陳奕劭攝）

2024/10/11 17:43

首次上稿：15:46

更新時間：17:43（新增基隆市政府回應）

〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案進入倒數，一名陳姓罷樑志工昨天（10日）淚訴自己被固樑的網軍肉搜，名字、影片及小孩姓名、就讀學校都被公布，她已向警方報案，她並指控就是曾代表國民黨參選基隆市議員的紀文荃公開個資，警方偵訊後將紀函送偵辦。基隆市議會民進黨團今爆料，紀文荃老婆對外自稱是「基隆市府副市長室主任秘書」，呼籲謝國樑出來面對。

基市府：副市長室沒有「主任秘書」一職

對此，基隆市政府回應，副市長室沒有「主任秘書」一職。

市議員張之豪表示，紀文荃肆無忌憚，正因為他老婆對外自稱是「基隆市府副市長室主任秘書」，所以他的靠山正是謝國樑，至於這對夫妻是不是各自獨立，留給基隆市民判斷。

他批評，當兒童個資被外洩的時候，代表有多麼危險，不久前才受理一則涉及槍擊恐嚇的案件，正因為他洩漏個資，讓不理性行為有了宣洩出口；小朋友個資外洩、有人被槍擊威脅，都是固樑團體所為，謝國樑應出來面對。

市議員施偉政痛批，政治進入校園，是謝國樑要的嗎？在家長群組裡面散佈政治訊息，在校園裡面，網路推動仇恨言論，仇恨到校園，是謝國樑所樂見嗎？

市議員張顥瀚表示，謝國樑底下任命的人，她的丈夫是實施霸凌的主要對象，祕書職缺在市府都是非常重要的角色，也一併查詢到，這一些人都是謝國樑所任用，不禁懷疑，是不是利用市政府的相關職位進行酬傭，相信民眾沒有辦法接受。

基隆市政府回應，市府人事皆依法進用，副市長室並無「主任秘書」一職，盼外界勿惡意渲染；基隆市政府譴責各種公布個資的行為，盼司法單位毋枉毋縱，市府一貫呼籲雙方支持者應理性守法。

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