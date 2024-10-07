基隆颱風災損救助公布！淹水未達50公分給5000元 泡水車最高發2萬

基隆市長謝國樑公布基隆核發救助標準，泡水車最高發2萬元。（基隆市政府提供）

2024/10/07 16:27

〔記者陳奕劭／基隆報導〕山陀兒颱風帶來超大豪雨，基隆各地災情嚴重。為了減輕受災戶負擔，基隆市長謝國樑今天（7日）公布基隆核發救助、慰助金標準，泡水車、淹水未達50公分的受災戶皆開放受理，即日起至11月7日可備妥文件至區公所申請救助。

謝國樑表示，針對住屋受損，淹水深度50公分以上，未達100公分者，每戶發1萬元；淹水100公分以上者，發2萬元，市政府開放淹水未達50公分的受災戶申請補助，每戶發5000元慰助金。

若基隆市民因土石流導致住屋受損影響生計，每人發5000元，每戶五口為限；若住屋毀損無法居住，則每人發2萬元，每戶五口為限。

謝國樑提到，泡水車可申請慰助金，汽車泡水最高發2萬元，機車最高發2000元。若受土石流災害影響，汽車最高發3萬元，機車最高發5000元。

基隆市社會處表示，即日起至11月7日，民眾可直接至區公所社政課臨櫃，申請住屋與汽機車受損的慰問救助金。請民眾備妥相關申請文件，一個月內完成申請手續，社會處也會用最有效續的速度審件，為市民減輕負擔。

關於基隆災復進度，謝國樑表示，新豐街目前已搶通可供人車通行，尖峰時段雙向通車，離峰時段單線雙向管制，但因邊坡滑落覆蓋範圍較大，未有完全恢復的時間表。他會持續關心進度、要求做好道路管控，確保尖峰時段正常通行。

基隆市政府公布淹水救助方案，50公分以上發1萬元。（基隆市政府提供）

基隆市政府公布淹水救助方案，100公分以上發2萬元。（基隆市政府提供）

基隆市政府公布淹水救助方案，未滿50公分發5000萬元。（基隆市政府提供）

基隆市政府公布救助方案，住宿受損者可向市府申請補助。（基隆市政府提供）

基隆市政府公布毀損車救助方案，泡水車最高補助2萬元。（基隆市政府提供）

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