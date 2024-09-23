基隆轉運站員工爆料被欠薪2個月 謝國樑：積極處理不影響通勤族

針對基隆轉運站的員工上臉書爆料被欠薪水兩個月，基隆市長謝國樑今天說已經介入處理。（記者俞肇福攝）

2024/09/23 18:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆城際轉運站7月1日啟用，負責營運的廠商美得泰先進醫護管理顧問公司，是上櫃公司樺晟電子的子公司。有員工在臉書貼文，指上班2個月沒拿到薪水，公司要他們簽「薪資延後給付同意書」，但到了9月20日「錢還是沒有下來」。基隆市長謝國樑今天受訪時表示，上午還緊急開會因應，會積極處理好相關問題，不會影響通勤族權益。

樺晟電子發布重大訊息指出，同仁薪資發放延遲，首先要對帶給同仁的不便表示歉意。目前部分延遲薪資陸續發放，公司會確保9月的薪資如期發放。新事業體即將運作，並有穩定租金收入。基隆轉運站目前營運正常，未來也會確保日常營運及各項服務順利運行。

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謝國樑23日表示，市府上午緊急開會因應，他指出，轉運站是基隆市通勤族重要的通勤空間，若因為廠商營運不善導致唱空城計或停止運作，將影響大量的通勤族。因此，市府除要求交通處盡快與業者釐清運作狀況，也準備因應若業者做不下去或倒閉，做最壞的打算。

謝國樑表示，他今年3月就不斷在告訴民眾，轉運站的包商沒有經驗、有問題，但民進黨卻不斷為企業護航。如今看到問題慢慢浮現，市府將積極介入關心通勤族的權益，確保轉運站不會開天窗。

國民黨主席朱立倫也表示，不管是大日公司的行賄案或是轉運站的包商，都造成基隆市民權益的傷害，若依民進黨的標準，則前市長不知應該被罷免多少次。

前基隆市長林右昌時期的市府發言人游本明對此回應，謝國樑現在只有兩招，偷偷收割跟抹黑甩鍋；林右昌及市府團隊已經卸任快2年了，遇到問題就甩鍋，奉勸謝市長當一個負責任的成年人。

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