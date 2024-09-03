謝國樑答辯書提東岸商場四連勝 罷樑團體轟：根本不了解罷免理由

中央選舉委員會公告謝國樑罷免案10月13日投票，國民黨的政治人物前總統馬英九等人近日接連來基隆反罷免。（資料照，記者盧賢秀攝）

2024/09/03 18:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕中選會今天公告基隆市第19屆市長謝國樑罷免案的投票日期為10月13日、罷免理由書、答辯書、罷免活動期間及每日罷免活動時間等事項。謝國樑答辯書指出，東岸商場產權基市府在司法訴訟與行政審議獲4連勝，市府都是依法行政。但罷樑團體批謝國樑知法犯法，至今仍不了解罷免理由，無可救藥。

謝國樑提出的答辯書指出，他堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲4連勝，列舉大日公司及NET敗訴及遭駁回事項，強調市府是依法行政，站得住腳，「NET僅是企圖透過各種手段與程序，混淆大眾視聽」，呼籲市民支持他依法守護市產的決心。

此外，他在市政上加速汰換老舊大型公車、響應「2030公車電動化」目標；推動「行人友善」政策、實施「騎樓整平」計畫；兌現「公益青年電動機車方案」政見；推動一區一室內兒童樂園等。

「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵指出，謝國樑以大篇幅描寫市府勝訴，顯示謝國樑根本不了解罷免理由。罷免團體一再重申，罷免重點至始至終都是「市府未經過法律程序便強制執行」，這明顯違反法治精神，而且謝國樑，此時此刻依舊是強盜案的偵字案被告，毫無悔意。

此外，電動機車的政策，謝國樑先以眾多附加條件，違背選前的「免費發送」的承諾，後又在罷免啟動後，突然極度放寬申請標準，致基隆市必須負擔27億元的預算，若不及時罷免止損，難保基隆市不會走向破產的一天。

謝國樑聲稱在汰換老舊公車，但基隆市內公車「每日一拋錨」也是事實。一個城市的長遠發展，絕對不是「一週一煙火」，更不要忘記基隆社會福利在全國排名中，已多次倒數，謝國樑的代名詞是「撒錢」。

「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵指謝國樑根本不了解罷免理由，無藥可救。（山海公民拆樑行動提供）

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