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批北檢偵辦京華城案像無頭蒼蠅 徐巧芯：羅織罪名要入人於罪

國民黨籍立法委員徐巧芯針對北檢偵辦京華城弊案，徐巧芯痛批北檢辦案真的是荒謬！荒謬！再荒謬！（記者俞肇福攝）

國民黨籍立法委員徐巧芯針對北檢偵辦京華城弊案，徐巧芯痛批北檢辦案真的是荒謬！荒謬！再荒謬！（記者俞肇福攝）

2024/09/02 20:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北地檢署追查京華城弊案，國民黨籍的立法委員徐巧芯今天（2日）傍晚批評台北地檢署辦案像無頭蒼蠅，拘提台北市政府前兵役局長朱亞虎結果是無保請回，抨擊北檢根本找錯人。徐巧芯指出，連基層的公務員都要被誣賴為潛逃出境，這樣子的北檢顯然是荒謬、荒謬再荒謬。

徐巧芯與其他5位黨籍立委到基隆市力挺市長謝國樑，她被問到北檢偵辦京華城弊案時指出，北檢現在的辦案可能就像無頭蒼蠅，而且還羅織罪名要入人於罪。她認為，京華城的容積獎勵有沒有圖利、貪污的問題，大家都想知道，也希望檢調毋枉毋縱。

針對北檢拘提朱亞虎結果請回，徐巧芯認為，北檢根本是看著政論節目辦案、看著議員的說法，在毫無證據下辦案；她想要問檢察官，如果是貪污的話，總會有金流，到底金流在哪裡，要告訴大家。

徐巧芯認為，連台北地院也被北檢欺騙，北院發布新聞稿指北市府有邵姓同仁潛逃出境，但最終證實邵女按照一般的程序請假出國旅遊，檢調根本沒約談她，這難道不冤枉？

徐巧芯說，希望北檢不要亂辦案、亂放話，對外都說「偵查不公開」，卻老是在特定媒體上出現扭曲的發言。她忍不住想要北檢看看桃檢怎麼辦鄭文燦，北檢又是怎麼辦柯文哲，兩者之間天壤之別。

徐巧芯說，若真的能夠確認柯文哲涉案，全台灣沒有人會反對，但若是沒有證據、誣賴他人，連基層的公務員都要被誣賴為潛逃出境，這樣子的北檢顯然是荒謬、荒謬再荒謬。#

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