馬英九、郝龍斌赴基隆固樑 罷樑團體：謝國樑從未在乎市民訴求

前總統馬英九（右）與基隆市長謝國樑（左）第三度緊握雙手。（記者盧賢秀攝）

2024/09/01 16:13

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市長謝國樑面臨罷免案考驗，前總統馬英九和前台北市長郝龍斌分別到基隆陪同謝國樑參香、掃街，指罷免案無正當性，是為罷免立委改變國會不過半暖身，號召民眾投下不同意罷免票。罷樑團體表示，期望國民黨可以詳讀市民提出的罷免理由，不要只拿跟廠商的糾紛來掩飾謝國樑對基隆市民的傷害。

基隆市長罷免案將於10月13日投票，國民黨內人士最近紛紛到基隆挺樑。郝龍斌今天上午與謝國樑一起到基隆暖暖區碇內承福宮參拜並共進午餐；前總統馬英九則在下午到百福社區的黃昏市場拜票，號召民眾10月13日投下不同意罷免票。

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馬英九說，2022年的選舉，他就來基隆為謝國樑助選5次，是多年來在同一場選舉中，為同一個候選人助選最多次數的紀錄。今天2人第3度緊握雙手，為謝國樑加持。

謝國樑表示，大日公司在2022年下半年已經被偵查，負責人被收押並認罪，市府沒有辦法跟已經發生弊案的企業續約，導致今年初的風暴並釀成罷免案。既然已經成案，雖然沒有正當性，很多市民他不曉得到底在罷些什麼，他仍要面臨一場罷免案投票，希望不同意罷免票能夠衝高，表達市民不同意罷免的心聲。

郝龍斌指出，舉頭3尺有神明，公道自在人心，個人造業個人擔，市政府跟NET相關訴訟、訴願，市府已經4連勝，最近大日行賄前市府官員案也已經起訴，法院還謝國樑公道，罷免的理由已經不成立，民進黨想用罷免謝國樑之名，來護大日公司之實，更重要是因為民進黨在國會立委席次沒有過半，將來想透過罷免改變國會不過半的事實，謝國樑被民進黨拿來熱身。

發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，郝龍斌提到這次罷免沒有正當性，卻也強調「個人造業個人擔」，不就是表明知道謝國樑擔任基隆市長的所做所為對基隆的傷害，累積起來的民怨才引發罷免案。

李晏蓉指出，罷免謝國樑的正當性多到可以每天更新，謝國樑表示「市民朋友不知道罷免理由」來看，顯示謝國樑真的從來沒有在乎過市民的訴求是什麼，市民需要的是不是會拋錨的公車、不是隨意鋪設的人工草皮。

前台北市長郝龍斌（中）到基隆挺市長謝國樑，呼籲民眾投下不同意罷免票。（記者盧賢秀攝）

罷樑連署站點普度，也呼籲民眾罷免基隆市民謝國樑。（山海公民拆樑行動提供）

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