揭謝國樑罷免案起因 林右昌：國民黨抹黑被看破手腳

對於謝國樑罷免案，林右昌奉勸，解鈴還須繫鈴人，謝必須拿出政績回應市民，若刻意抹黑或操作政治鬥爭只會被看破手腳。（資料照）

2024/09/01 06:21

〔記者陳政宇／台北報導〕由公民團體發起的基隆市長謝國樑罷免案，將於10月13日舉行投票。前市長的民進黨秘書長林右昌直指，謝國樑的執政表現正是這場罷免案的源頭，國民黨為搶救而刻意操作政治鬥爭或抹黑，最終只會被市民看破手腳；他奉勸，解鈴還須繫鈴人，謝必須拿出政績回應市民，否則無助於基隆發展。

謝國樑罷免案逼近，林右昌接受本報訪問時分析，謝國樑走到今天面臨被罷免的地步，原因要回到他個人身上，而非罷樑團體或民進黨；若謝做得好，市民感到滿意，就不會走到這一步，因為要罷免的難度很高。國民黨和謝國樑一開始可能以為連最基本的連署人數都不會達標，孰料公民團體關關難過關關過，這是謝國樑自己促成的，東岸商場破門事件只不過是一條導火線，並非罷免案主要原因。

林右昌進一步盤點，謝國樑從GOGORO電動機車政策失去誠信開始，到選舉期間所提的染疫慰問金跳票，還有中正路超跑、花大錢請代言等，被懷疑惠及特殊關係廠商的眾多標案，加上基隆今年上半年施政滿意度再度全國吊車尾，審計部報告更揭露基隆市府預算執行率僅34%。無疑讓市民覺得，若謝國樑繼續做執政，基隆只會更慘、更倒退，故發起罷免行動是展現決心。

至於做為前任市長給謝國樑的忠告？林右昌直言，解鈴還需繫鈴人，謝國樑必須回到他自己，做了這麼多讓市民不滿意的事，應該正視市民的強烈質疑，而非以扭曲、閃避的方式應對，這只會加深市民的憤怒。若謝國樑連這些都做不到，基隆市民自然會做出決定。

「基隆罷免案已經變成謝國樑和國民黨的心魔」，林右昌認為，現在國民黨是全黨救一人，謝國樑動用整個基隆市政府，而國民黨也傾全黨之力，卻救不了謝國樑，只好大咖輪番「護樑」。不過，若謝國樑能夠回應市民的質疑和期待，做出真正的政績說服市民，其實國民黨不用這麼緊張。

面對藍營連日攻勢，林右昌說，謝國樑和國民黨為了保住權位，刻意操弄成政黨對立，其邏輯來自基隆藍大於綠的政治版圖，藉由操弄政黨對決、激化藍軍投票，就能讓謝國樑不被罷免。但政治運作的「正道」應該是，不分藍綠黨派，基隆市民希望城市穩健進步和發展，倘若刻意抹黑或操弄政治鬥爭，其實不利於基隆發展，最後仍會被市民看破手腳。

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