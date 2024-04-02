基隆電競花443萬挨批效果不佳 又爆聯訪作假疑詐騙

電競決賽當天，市長謝國樑聯訪時有4支麥克風，但傳出只有1家媒體到訪。（基隆政府提供）

2024/04/02 17:29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府舉辦「星光電競大賞『基隆盃：為愛而戰』」電競比賽，被綠議員批花了443萬餘元，成效不佳，今天還有爆出當天聯訪時有4支麥克風卻只有1家媒體到場，質疑有作假、詐騙之嫌，要求教育處嚴查。教育處表示，會加以查證，教育處也強調，活動還會搭配兒童藝術節展示電競攤位，推廣電競產業。

民進黨議員施偉政昨指出，市府3月30日在表演藝術中心舉辦電競比賽決賽，花了443萬餘元，但官方臉書粉絲專頁竟然只有66個讚、127個追蹤，執行成效不佳，而且這項電競比賽從海選一直到4強賽都是在線上舉辦，直到冠亞軍戰才有實體比賽，邀請代言協辦的電競選手團體DCG協助基隆拍攝城市行銷廣告，線上不到1000人次觀看，執行成效令人質疑。

議員今天又爆料指出「偽採訪」的情況，民進黨議員鄭文婷說，當天聯訪時有4支麥克風卻只有1家媒體到場採訪，明顯是人為操作的結果，讓人認為有很多人多採訪，擺明是作「假新聞」，負責活動的行銷公司應就這個部分講清楚，否則有詐騙嫌疑。

市議員施偉政批，總經費是443萬元，獎金只有16萬元，場地還是市府的表演藝術中心，記者會聯訪還有假麥克風，實在有點草率，難怪效果不佳，要求市府嚴查，才對得起基隆人的納稅錢。

教育處副處長徐嬿立表示，這項活動吸引全台各縣市117支隊伍共702位玩家報名參賽，決賽直播觀看人數最高同時再線1095人，粉絲專頁自1月25日創立至今已3萬4千人瀏覽。記者會當天沒有規定幾家媒體出席露出，業者沒有作假的需求，將加強查證。

徐嬿立說，除了比賽，還辦理4場次的校園宣導，4月搭配兒童藝術節進行電競攤位展覽，推廣電競產業，也將辦理校際電競趣味競賽，整體活動及行銷費用均嚴格審查與編列。

基隆舉辦電競比賽，議員批效果不佳。（基隆市政府提供）

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