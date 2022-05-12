沒接到居隔或確診通知？ 林右昌說明處理原則

針對民眾反應染疫後，卻遲遲未收到居隔通知或確診通知，基隆市長林右昌製作圖卡，一一跟市民說明。（圖為基隆市政府提供）

2022/05/12 18:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對近日染疫民眾急遽增加，經常發生民眾反映遲遲沒收到居隔通知或確診通知，基隆市長林右昌今天（12日）說明處理原則；另外，目前已開放確診者可以「電話問診」，讓不會視訊的長輩們多個管道可以看病診療，以及13日起可委託親友代為前往防疫門診看診取藥。

林右昌說明，針對未收到居隔通知的民眾，已滿20歲者，5月7日以前的個案，可洽各區衛生所補發，5月8日（含）以後，由於中央訂定居隔條件以同住家人為主，並採確診者自主回報，因此不再受理民眾申請補發。至於未滿20歲者，5月9日以前未收到居隔通知的民眾，洽各區衛生所補發，5月10日（含）以後，一樣不再受理民眾申請補發。

另外，若確診民眾未收到確診通知，5月9日以前的確診個案，請洽各區衛生所補發，5月10日（含）以後的確診者，中央將自動發確診通知。

另外，中央流行疫情指揮中心今日宣布，現在已開放民眾「電話問診」代替或輔助視訊問診，林右昌補充說明，這是為了避免確診長輩在居家照護期間，因為不熟悉視訊操作而無法進行診療，現在打電話也可以看診；另外，明天（13日）起，符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，可由非居家隔離的親友代為前往防疫門診看診，以利及早取得藥物。

基隆市今天確診人數是1876例，居家隔離人數2449人，社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬2113人次。基市COVID-19專責病床總計有235床，目前已收治150床、空床85床，空床率36.2%。

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