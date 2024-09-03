高雄公車式小黃大社線上路 長輩受益

公車式小黃大社線昨天上路，方便長輩就醫、採買。（交通局提供）

2024/09/03 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市公車式小黃新增加大社線載送較偏遠居民，彌補公共運輸服務不足，昨天起上線營運，高雄市公車式小黃自二○一四年營運以來，服務已涵蓋卅四個行政區，總計四十九條路線，每月服務人數超過一．六萬人次。

全市49條路線 月載1.6萬人次

由於大社區地處偏遠，公車運輸較少且路線無法滿足居民需求，在地民眾多次反映部分地區公共運輸服務不足，交通局與大社區公所多次與里民溝通後，規劃公車式小黃大社線（T801)，昨天起營運。

可轉乘台鐵、捷運 假日停駛

公車式小黃大社線由陽光大地社區開出，行經大社果菜市場、大社區公所、楠梓火車站、建仁醫院至捷運都會公園站，與台鐵車站及捷運站可轉乘，平日上午七點至下午五點提供服務，假日則無行駛。

交通局表示，為因應各行政區需求，高市首創公車式小黃服務，先接替公車行駛部分班次、末端路線，以及營運效率較不佳的地區，也會新闢路線服務人口密度較低的地區，在替代公車補足服務缺口的同時，進一步降低政府補貼款的支出，受益的民眾主要以就醫、採買的長輩居多。

交通局提醒，公車式小黃以計程車服務，車身並標示有該路線之編號及名稱，乘客可在站牌處等候，並配合時刻表，看到車輛應該招手提醒司機停車，搭乘方式與公車相同。

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