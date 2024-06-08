盼恢復榮光 林園紅樹林保護結盟

2024/06/08 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園紅樹林生態區位於高屏溪畔，是台灣首批人工復育成功的紅樹林之一，在八八風災中大半遭沖毀，輔英科大USR計畫團隊昨天與林園先進材料科技、林園紅樹林保育學會及當地國中小簽訂「林園紅樹林保護結盟」，期許恢復往日榮光，並將從小培養對家鄉認同感。

簽約結盟儀式特地選在紅樹林生態區舉行，中芸國中、汕尾國小師生應邀觀禮，且在保育學會志工導覽下深入生態區，有些學生首度造訪紅樹林生態區，卻能講出區內主要生態，對在課堂上耳熟能詳的植物出現眼前，感到新奇。

輔英環境與生命學院院長林清和表示，有些學生可能在國中小階段，就想著離開家鄉，對家鄉的特色不瞭解，也沒認同感，因而與林園紅樹林保育學會、中芸國中、汕尾國小「在地認同教育結盟」，且獲得林園先進材料科技贊助支持，將共同努力建立永續運作的地方認同教育模式。

林園紅樹林保育學會理事長蘇文華說，紅樹林生態區於卅年前復育，面積曾經多達十公頃，被譽為石化工業區的後花園，在莫拉克風災侵襲時嚴重受損，目前還在復育中。生態區主要有水筆仔、五梨跤、欖李、海茄苳等四種紅樹林，也是野鳥、招潮蟹重要棲地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法