端午連假高雄車流 預估9日最高峰

2024/06/07 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕端午假期共計三天，高市交通局依歷年車流大數據，預測市區車多路段與時段，旅遊高峰預計落在連假第二天，即六月九日，流量將較一般假日增加約五％，並以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多。

旗津、西子灣及駁二周邊較多車

交通局表示，預估九日當天是熱門景點車多的高峰時段，分布如下：一、旗津區十五至廿點，二、駁二、西子灣十四至廿點，三、旗山和美濃十四至十七點，四、佛光山（佛陀紀念館）十至十二點，五、SKM PARK十至十九點，六、義享天地十五至十九點，七、巨蛋十四點至廿點，八、義大世界十三至十八點，九、夢時代十一至廿一點，十、愛河灣（龍舟賽）十三至廿點。

此外，高速公路九日當天周邊幹道車多時段分布如下：一、東向往國道十點至十二點、十五點至十九點；二、西向往市區為十一點至十九點。

交通局指出，端午連假期間高雄市區以連假的第二天，即六月九日總流量最高，其中以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預估九日下午時段車潮最為顯著。

開車民眾建議出門前利用「高雄市即時交通資訊網https：//traffic.tbkc.gov.tw/」查詢即時路況。

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