清明掃墓、出遊 視情況交管

2024/04/02 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕清明節連續假期自四月四日至七日，高市府預期掃墓及出遊人、車潮，各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、崗山之眼等，將依交通狀況實施交管措施。

建議搭大眾運輸省時又便捷

為維持清明掃墓期間墓區周邊道路交通順暢，殯葬管理處將在各墓區實施交通疏導措施，其中人潮較多的燕巢深水山墓區、旗津生命紀念館、內門納骨塔均闢駛免費接駁車服務，民眾出遊前，可先查詢景點交通資訊及替代道路，壽山動物園將視停車場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制。

遊客另可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘五六號公車前往動物園；交通局也於舊台泥廠區旁新闢鼓山二路東、西側公有停車場，即鼓山二路二六五巷旁開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園，民眾可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行五分鐘內即可抵達該停車場轉乘接駁車前往動物園。

旗鼓渡輪航線依往例每日十一時至十七時間，管制騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務、電動及旗津居民機車除外），旗津區並依交通狀況實施四階段管制。

連假期間，衛武營都會公園東側草坪（臨國泰路及南京路）也在連假期間，舉辦「海洋狂想曲—歡樂大冒險」海洋樂園活動，周邊三多路／建軍路、三多路／國泰路及國泰路／南京路等重要路口，員警將視現場車流狀況彈性實施禁止左轉管制，活動周邊停車位有限，鼓勵民眾搭乘捷運橘線至衛武營站由六號出口出站即直達，省時又便捷。

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