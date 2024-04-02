為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

清明掃墓、出遊 視情況交管

2024/04/02 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕清明節連續假期自四月四日至七日，高市府預期掃墓及出遊人、車潮，各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、崗山之眼等，將依交通狀況實施交管措施。

建議搭大眾運輸省時又便捷

為維持清明掃墓期間墓區周邊道路交通順暢，殯葬管理處將在各墓區實施交通疏導措施，其中人潮較多的燕巢深水山墓區、旗津生命紀念館、內門納骨塔均闢駛免費接駁車服務，民眾出遊前，可先查詢景點交通資訊及替代道路，壽山動物園將視停車場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制。

遊客另可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘五六號公車前往動物園；交通局也於舊台泥廠區旁新闢鼓山二路東、西側公有停車場，即鼓山二路二六五巷旁開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園，民眾可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行五分鐘內即可抵達該停車場轉乘接駁車前往動物園。

旗鼓渡輪航線依往例每日十一時至十七時間，管制騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務、電動及旗津居民機車除外），旗津區並依交通狀況實施四階段管制。

連假期間，衛武營都會公園東側草坪（臨國泰路及南京路）也在連假期間，舉辦「海洋狂想曲—歡樂大冒險」海洋樂園活動，周邊三多路／建軍路、三多路／國泰路及國泰路／南京路等重要路口，員警將視現場車流狀況彈性實施禁止左轉管制，活動周邊停車位有限，鼓勵民眾搭乘捷運橘線至衛武營站由六號出口出站即直達，省時又便捷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播