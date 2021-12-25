高雄鍋物爭霸 冬鄉小廚、老娘鍋奪大港鍋王

大港吃鍋各家優秀業者與評審，共同推廣高雄鍋物。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/25 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二一大港吃鍋經激烈網路票選、鍋物達人及專業評審接力品嘗各鍋物料理後，昨由評審長、美食家胡天蘭與觀光局長周玲妏共同揭曉，分別由「冬鄉小廚」及「老娘鍋」，奪得共鍋組、個人鍋組大港鍋王殊榮。

頒發特優賞、美味賞

現場同時頒發特優賞、美味賞，肯定入圍第二階段評選店家，也邀請民眾從耶誕節、跨年、五月天演唱會到明年台灣燈會，一起到高雄吃火鍋看表演。

觀光局指出，這次活動受到民眾及店家們熱情支持，共有百餘店家參賽，也讓大家看到高雄的熱情、與多元豐富的新鮮在地食材。

這次特地邀請全台知名美食評論家胡天蘭老師擔任評審長，她說這次發現太多只有在高雄才吃得到的食材跟火鍋料理，也勉勵所有業者入圍就是得獎，都要繼續精進，不管有沒有得獎，都要把經營做到最好，客人就會有最實質的回饋。

觀光局長周玲妏表示，感謝鍋物店家熱烈參與，也很榮幸在耶誕節前夕揭曉鍋王與公布優秀店家，期待高雄美味的鍋物店家，明年能夠躍上米其林指南。

共鍋組鍋王冬鄉小廚創店於一九九九年，源自祖籍遼寧的白家老奶奶精湛廚藝，致力傳承熱坑邊上的道地東北家鄉味，將北方美食巧妙融合眷村家常菜與御廚珍饌。

九月才開幕的老娘鍋以黑馬之姿搶下個人組鍋王，其家族經營團膳四十餘年，深知飲食業以健康安全、衛生為首要，湯底、醬汁皆親自調製，是媽媽照顧孩子的心情延伸。

相關資訊請至活動官網或高雄旅遊網https://khh.travel查詢。

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