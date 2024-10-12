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蕭美琴作品成彩蛋！高雄15隻彩繪貓 風災後重新就位開找啦

即日起在社區內可抬頭找找這些彩繪貓身在何處。（記者許麗娟攝）

即日起在社區內可抬頭找找這些彩繪貓身在何處。（記者許麗娟攝）

2024/10/12 17:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區豐裕里原訂1日起在舉辦「角落的貓們」社區彩繪貓展覽，但因山陀兒颱風攪局，展覽被迫延期，今（12）日里長謝錫元重新幫彩繪貓雕塑一一就位，其中有不少政治名人的作品，「貓奴」副總統蕭美琴的彩繪作品將成另類隱藏版，民眾可到社區內遊逛展開一系列「找貓」的樂趣。

謝錫元表示，有感於街貓與家犬因長期疏於管理、飼主缺乏責任教育與公德心，對整體環境與生活品質影響越來越嚴重，因此以開創性的風格推動和挑戰社區友善動物的活動及無限可能，除了讓藝術融入社區，也可讓民眾了解不同生命的生存與共融。

戶外型態展出的「角落的貓們」，預計展出15隻彩繪貓雕塑作品，每隻都是本身是藝術家的謝錫元親自以紙黏土塑造出貓的超萌姿勢，由謝錫元、豐裕里「畫貓阿嬤」鄭秀栗彩繪外，也找來高雄市議長康裕成、立委柯志恩、議員湯詠瑜、黃香菽、鄭孟洳和區長宋貴龍加入彩繪行列，目前已有13隻隱藏在社區的各個角落，未來還會再加上副總統蕭美琴和立委李昆澤的作品。

「街角的貓們」展覽自即日起到11月30日，找貓地點包括中仁街17號、中華橫巷5號、中和街102巷、中和街7巷、中華橫路111-31號、中華橫路111-1號、力行路69巷、中仁街68號、中庸街158巷8號、中庸街185號對面、力行路67號、中華橫路157號旁公車站、中庸街196巷10號旁，詳細地點陸續公布在里長謝錫元的臉書。

豐裕里的彩繪貓雕塑展，因颱風延期至今日起開展。（記者許麗娟攝）

豐裕里的彩繪貓雕塑展，因颱風延期至今日起開展。（記者許麗娟攝）

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