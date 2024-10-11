小港醫院遭衛生局開罰5萬 高醫回應了

高雄市立小港醫院委由高醫經營，新建的急重症醫療大樓去年9月24日啟用，衛生局對於高醫未依約於1年內完成設置30床加護病床裁罰，高醫回應新增10床已積極趕工中，且原有的20床持續運作中。（記者許麗娟攝）

2024/10/11 20:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕委由高醫經營的高雄市立小港醫院，去年9月24日啟用新建的急重症醫療大樓，高雄市衛生局對於高醫未依約於營運第1年內完成設置30床加護病床，開罰5萬元違約金及要求限期改善。高醫回應，原有的20床持續運作中，新增10床亦積極趕工中。

高醫1998年起承接經營小港醫院，深獲市府及市民肯定，2018年再與高市府簽下為期35年的OT+BOT興建營運移轉案投資契約，由高醫投資近36億元於2023年完成新建急重症醫療大樓，增設包括正子造影（PET）、放射腫瘤治療、複合式手術室（Hybrid OR）、高壓氧治療機等急重症裝備。

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衛生局今天指出，小港醫院的加護病床、燒傷病床及產台仍未符合契約要求，並重批高醫未將急重症病床優先設置，反而積極推廣「美容醫學中心」，有悖於小港醫院「照顧弱勢及急重症醫療照護」初衷。

高醫小港醫院至晚間才發聲明回應，急重症大樓興建完成後，隨即進行加護病房新增10床的工程發包，因新增之加護病床位置為原開刀房，在顧及病患權益及醫療不中斷的雙重條件下積極趕工中，且工程期間，原有的20床加護病床持續運作中，已能提供不中斷之重症醫療服務。

對於燒燙傷病床設置，高醫小港醫院說，已依約於急重症醫療大樓5樓設置4床燒傷病床，且符合衛福部「醫院設置基準表」規定。因衛生局對於「護理站獨立設置」的要求與現行規範有落差，故仍須請外部專家現場勘查釐清。

至於產台設置，高醫依約新增1台產台，結合現有的2台共計3台，且為提升產婦就醫體驗，採用了LDR（樂得兒產房）系統，提供產婦及家屬更舒適、連續的生產照護服務，此系統已在多家醫學中心及部立醫院採用，並有衛福部之分娩台許可證字號，但與衛生局所謂「有別於傳統分娩室」之質疑不符，院方需再與衛福部進一步釐清。

針對衛生局對美容醫學中心的質疑，高醫小港醫院說，美容醫學中心為小港醫院既有的醫療服務項目之一，並非衛生局所稱「積極推廣」。該中心搬遷到急重症醫療大樓是為了整合燒燙傷病患的治療流程，提供顯微血管重建、臉部創傷、骨折、畸形手術、困難傷口到疤痕治療等的全方位醫療服務。並強調，一直秉持照護弱勢及提供急重症醫療的初衷，守護南高雄市民的健康與生命。

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