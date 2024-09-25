高雄營建工地工安升溫 林欽榮率隊稽查178處

高雄市副市長林欽榮（左）要求工務局提高稽查頻率。（市府提供）

2024/09/25 15:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市營建工地的工安事件，近來有升溫趨勢，副市長林欽榮今天（25日）率隊前往苓雅區某建築工地聯合稽查，當場開出19萬元罰單並勒令停工，同時宣示9月底前將稽查全市178處建築工地。

高雄市9月以來工安事件頻傳，包括鳳山區三井LaLaport工安意外釀2死、鼓山區義享天地B館工安造成1死等。

請繼續往下閱讀...

副市長林欽榮今天率工務局、勞工局、環保局、衛生局、苓雅公所等單位，前往苓雅區一處新建工程工地，實施建築工地突擊稽查，發現有墬落開口未設置護欄、外牆施工架未設置防護網、鋼筋預留筋未有防護套或彎勾等7項缺失，共開出19萬元罰單，並依相關規定當場勒令停工，改善完竣後才能復工；此外，衛生局也當場查獲2處孳生病媒蚊，依傳染病防治法裁處12000元罰鍰。

林欽榮要求工務局，務必提高稽查頻率，自即日起至9月底，將針對高雄市使用有大型建築工地（具塔式起重機）、交通要衝、拆除列管工地總計178處，全面執行公共安全巡檢。

高雄市工務局表示，今年1月份以來，已執行工地稽查1604場次，偕同勞工局針對工地負責人等從業人員，辦理52場次工地勞工安全講習會，後續將與建築師公會、土木技師公會合作，增加稽查場次。

高雄營建工地工安事件升溫，9月底前將針對178處建築工地聯合稽查。（工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法