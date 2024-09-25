高雄新九如橋動工115年中完工 陳其邁︰內惟未來會彎道超車
〔記者葛祐豪／高雄報導〕連接高雄三民區中都與鼓山區內惟的新九如橋，今天（25日）由市長陳其邁主持動土典禮，他強調未來完工後，內惟會「彎道超車」，新橋則預計115年6月完工。
民國65年啟用的九如橋，位於愛河下游，是高雄市區通往內惟的重要橋梁，隨著舊橋拆除，工務局規劃的新九如橋，將縮短跨度並降低橋梁高度，更利於與周邊道路串聯。
工務局表示，新橋主要分為道路橋樑工程及雨水下水道工程兩部分，總經費共5.81億元，由中央補助4.15億元、市府自籌1.66億，將興建雙向各一快車道及一混合車道，配合輕軌系統進一步帶動愛河沿岸及鼓山內惟、三民區中都生活圈發展效益，預計115年6月完工通車。
高雄市長陳其邁今天主持新九如橋動土典禮，他說，這座橋主要聯繫三民區中都跟鼓山區內惟，因為鐵路地下化，考慮到交通及天際線的縫合，感謝中央支持，讓舊橋順利拆除。
陳其邁也提到，台積電高雄廠區今年底將有8800名員工，明年3月大概有15000人，這些大量進駐高雄的人口，勢必帶動中都或內惟地區。尤其橋梁拆除後，城市的紋理縫合，整體環境會做規劃，他認為未來內惟會「彎道超車、後發先至」。
陳其邁指出，除了新九如橋興建，市府也會同步加速台泥廠區的都市計畫變更，與內惟整體開發，「希望能把過去高雄發展最早的地區，變成最宜居的區域。」
工務局新工處指出，新九如橋施工期間，來往車輛仍請行駛願景橋及中都橋，東往西車輛可於中華二路或美都路提前改道，西往東車輛可於青海路提前改道願景橋，或利用鼓山三路連接中都橋。
原行駛九如橋的公車路線共4條，仍改走願景橋，並配合取消東側的九如橋停靠站。工區範圍路段已設置交維施及義交指揮，請民眾避開易壅塞路段。