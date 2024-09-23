汪雪真罹患脊髓性肌肉萎縮症開始退化 選擇勇敢在高捷車站創業

汪雪真畫了背後的「嘟嘟獅」，希望能推向高雄港。（記者洪臣宏攝）

2024/09/23 19:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕汪雪真罹脊髓性肌肉萎縮症（SMA），身體開始退化，她卻勇敢地選擇在高雄捷運站創業，除了要向父母證明不用把她送到安養院，也想一圓網紅夢，用自己的生活點滴，顛覆一般人對身障者的刻板印象，也鼓舞病友自力更生。

高捷前鎮高中站一號出口走道的三角窗，有顯眼的「礙無極限」無人販賣站、「萬花筒格子鋪」相連，老闆汪雪真大多待在「嘟嘟獅工作站」從事自媒體本業，下個月還會有新身分，只為想多為社會做點事。

汪雪真出生就罹患罕病，但她不放棄求學，還就讀高市空大大傳系，不顧病症可能帶來的致命危險，仍勇闖合歡山雪地拍紀錄片，藉以鼓舞其他病友，畢業後在家裡架設自媒體平台。

看著父母親邁入七旬，有次探詢以後要如何安置她，父母說若無法再照顧，只好送去安養院，看著煩惱的雙親，她決定創業證明可以自給自足，同時也展開推廣「礙無極限」計畫。

2年前創業初始，不僅碰上疫情，她的身體也開始退化，連拿水喝都有困難，因此她看中了捷運前鎮高中站，因為離家近且有無障礙廁所，而熙來攘往的旅客及捷運、保全人員，讓她有安全感。

創業需要資金，她向高市勞工局申請「自力更生創業計畫」補助，努力說服相關單位不會把個人助理（自力生活支持計畫協助人員）當員工，請來朋友改裝大門及電燈，透過手機APP自己開關，最終獲得高市府及捷運公司支持。

一開始收入無法支應店面租金，壓力很大，她看到每天都會出現的學生、上班族，想出開設無人販賣站販買小包裝零食，果然吸引到學生客群，格子鋪也開始試營運，所販賣大多是身障朋友的創作，她說，格主們希望大家看到的是作品，而不是身體上的障礙，都是為自力更生一起努力。

汪雪真說，她的夢想是當網紅，下月起開始拍攝「小雪玩拍趣」影集，告訴大家身障人士只要獲得支持，也可以跟一般人一樣。她學插畫設計了一隻「嘟嘟獅」，希望未來能將推向高雄港，不讓黃色小鴨專美於前，她說，達成目標後就可以退休了。

萬花筒格子鋪大多為身障朋友作品，下月正式開張。（記者洪臣宏攝）

學生駐足無人販賣站前挑選貨品。（記者洪臣宏攝）

學生成了無人販賣站重要客源，無意間也支持了汪雪真未來計畫。（記者洪臣宏攝）

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