台積電高雄廠最新進度！高市府：P1廠估明年第1季營運

台積電高雄P1廠預估明年第一季營運量產，圖為高雄廠夜色。（記者李惠洲攝）

2024/09/18 00:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電高雄廠量產時間曝光！高雄市政府引述相關訊息指出，第一座晶圓廠P1預估2025年第一季營運，第二廠P2預計同年第三季營運，而第三廠P3可望於今年9月開始建廠。

中央與地方積極建構南台灣半導體「S」廊帶，串聯南科半導體製造聚落、高雄半導體材料及石化聚落、與亞洲新灣區，位於楠梓產業園區的台積電高雄廠被認為是S廊帶的核心。

台積電計畫在楠梓園區設置3座2奈米廠，相關工程持續推進，因園區仍有閒置土地，業界傳言台積電正評估增設P4、P5廠可能性，並可望規劃1.4奈米製程；高市府重申歡迎台積電擴大投資高雄，強調雙方始終保持密切溝通，也將配合廠商未來第三座晶圓廠P3的規劃期程與市場需求，提供必要協助。

至於各界關注的台積電營運（量產）時間，市府引述相關訊息指出，園區第一座晶圓廠P1相關工程進度順利，預計可於2025年第一季營運，第二廠P2預計2025年第三季營運，第三廠P3可望於今年9月開始建廠。

此外，配合中油研發專區與楠梓產業園區發展，市府啟動園區南路道路計畫，路長約9百公尺、寬40公尺，雙向共6車道，總經費約6億4千餘萬元，去年12月開工，預計2026年3月完工。

台積電高雄P1廠預估明年第一季營運量產，圖為高雄廠夜色。（記者李惠洲攝）

台積電高雄廠工區大門。（記者王榮祥攝）

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