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首頁　>　高雄市

大同醫院換人經營 高市衞生局：「重度級緊急醫療責任醫院」是關鍵

高雄市立大同醫院。（資料照）

高雄市立大同醫院。（資料照）

2024/09/12 20:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立大同醫院新經營權由長庚取得第一順位議約權，高醫工會不滿年年評鑑績優卻輸掉經營權，市長陳其邁指示衞生局站在市民的權利角度，也要具體保障醫護人員權利，衞生局今（12日）再發新聞稿，強調南高雄沒有「重度級緊急醫療責任醫院」，長庚法人承諾將大同醫院升級，每年投入6000萬至8000萬，解釋是長庚出線的主因之一。

衞生局今再度解釋大同醫院新經營權將換手的原因，強調為加強照顧南高雄80萬名市民，提升區域醫院分秒必爭急救能量，由於長庚承諾把市立大同醫院發展為「重度級緊急醫療責任醫院」，成為評選委員青睞主因之一。

衛生局進一步說明，現有義大醫院（燕巢區）、高醫（三民區）、高雄長庚（鳥松區）、高雄榮總（左營區）4家醫學中心暨「重度級緊急醫療責任醫院」，均都位於北高雄。自苓雅區以南的新興區、前金區、鹽埕區、旗津區、前鎮區、小港區、大寮區、林園區8個行政區共約80萬市民，需緊急送醫急救時，需依賴大同、阮綜合、小港、民生、旗津醫院。

衛生局說，中度級與重度級醫院緊急醫療能力差異，主要在「腦中風、心肌梗塞、多重外傷、高危險妊娠、重症早產新生兒」等的緊急醫療處置照顧能力，包括高死亡風險的「主動脈剝離」、「高危險妊娠合併腦中風」患者，在「中度級急救責任醫院」沒有24小時全時均可及時進行緊急醫療處置，僅能先常規處置，還需轉診位在北高雄的「重度級緊急醫療責任醫院」。

但這些醫院都只是「一般級或中度級緊急醫療責任醫院」，急診室收治處置傷患，對「危急複雜」患者的緊急處置，卻無法提供24小時全天候的服務，時間就是生命，醫學中心等級的「重度級醫療責任醫院」的建置，可分秒必爭有效救助急重症患者，提升南高雄重大急重症救治資源，將更符合南高雄完整照護需求。

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