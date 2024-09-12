高雄某職業工會理事長性侵2女員工 被害人忍辱裝針孔拍下鐵證

蘇姓男子對2名女員工伸狼爪，被害人自救裝針孔蒐證拍下蘇男惡行惡狀。（民眾提供）

2024/09/12 10:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某職業工會蘇姓理事長涉嫌性侵2名女員工，被害人忍辱在店裡偷裝針扎攝影機，拍到蘇男的獸行後立即離職報警，蘇男落網後否認涉案，還說自己曾被其中一名女員工的男友率眾痛毆，但檢方根據2名被害人提供的針孔畫面，算出蘇男至少猥褻、性侵2女6次，認為他毫無悔意，依妨害性自主等罪起訴，並向法院請求重刑。

檢方指出，去年8月，在高雄某美髮店工作的設計師小琪（化名）下班時間正在打掃店裡環境，擔任高雄某職業工會理事長的老闆蘇男（26歲）藉口要她去後面倉庫幫忙搬東西，竟在倉庫裡對她性侵得逞，小琪受辱後心情大受影響，店內另位設計師小惠（化名）查覺異狀與小琪談心，小琪說出自己被老闆性侵的過程，小惠竟也說自己剛來上班沒多久，也被老闆性侵過一次。

由於兩女經濟狀況不好，需要一份穩定的工作，她們擔心離職後很難找到工作，加上小琪到職時還簽下合約，提早離職要賠20萬元，她們隱忍不滿的情緒，但為了給謝男教訓，偷偷在店內裝設針孔攝影機；果然，食髓之味的蘇男，再度對2女下手，2女邊閃躲邊靠近針孔攝影機拍攝的範圍，讓攝影機清楚拍下蘇男的惡行惡狀。

小惠原本有一個論及婚嫁的男友，男友得知小惠被老闆性侵，帶人去把蘇男打了一頓，結果反而害自己吃上傷害罪官司，小惠最後也因此事跟男友分手，這件事讓她倍受打擊，整天躲在家裡哭，不再跟人交流，惠媽見狀鼓勵女兒勇敢站出來，並陪著她去警局報案，要讓惡老闆繩之以法。

雄檢偵查時，蘇男否認性侵2名女員工，還說自己跟2名女員工感情很好，參加旅行團出國旅遊時，大家還說說笑笑合影留念；但檢方根據2名被害人提供的針孔畫面，加上事後蘇男向女員工道歉的對話紀錄，算出他至少猥褻、性侵2女6次，偵結後依利用權勢性交罪、強制猥褻等罪起訴，並請法院從重量刑。

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