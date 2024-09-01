為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    台電人員倒車撞死高雄母子畫面曝光！闖禍林男2萬交保候傳

    台電工程人員倒車撞死母子畫面曝光。（讀者提供）

    台電工程人員倒車撞死母子畫面曝光。（讀者提供）

    2024/09/01 19:41

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台電一名林姓工程人員昨駕駛工程車於旗山區高92線旁產業道路，倒車撞死後方一對何姓母子，警方將林男移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊問後諭令林男2萬元交保候傳；今死亡車禍行車記錄器畫面曝光令人驚悚。

    台電一名林姓工程人員（44歲）昨駕駛工程車行經旗山區高92線旁產業道路，倒車未留意後方車況，與後方49歲何姓婦人騎乘機車搭載9歲兒子發生車禍，林男驚覺有異才緊急煞車，並通報119協助送醫。

    警方據報到場處理，林姓駕駛未受傷，酒測值為0，造成何姓母子全身擦挫傷，緊急送醫急救，仍傷重不治；台電事發後派員慰問家屬致意。

    今死亡車禍行車記錄器畫面曝光，可見何姓婦人騎機車載著兒子跟在工程車後方，不料林男突然倒車，何姓婦人一度騎車倒退，最後仍閃避不及，人車被捲入車底。整個畫面相當驚悚，令人慘不忍睹。

    警方昨夜將林男依刑法第276條過失致人於死，移送橋頭地檢署偵辦，車禍肇事責任仍待進一步鑑定，經檢察官訊問後，諭令林男2萬元交保候傳。

    台電工程人員倒車撞死母子畫面曝光。（讀者提供）

    台電工程人員倒車撞死母子畫面曝光。（讀者提供）

    台電工程人員倒車撞死何姓母子。（讀者提供）

    台電工程人員倒車撞死何姓母子。（讀者提供）

    台電工程人員倒車撞死何姓母子。（讀者提供）

    台電工程人員倒車撞死何姓母子。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播