台電人員倒車撞死高雄母子畫面曝光！闖禍林男2萬交保候傳

台電工程人員倒車撞死母子畫面曝光。（讀者提供）

2024/09/01 19:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台電一名林姓工程人員昨駕駛工程車於旗山區高92線旁產業道路，倒車撞死後方一對何姓母子，警方將林男移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊問後諭令林男2萬元交保候傳；今死亡車禍行車記錄器畫面曝光令人驚悚。

台電一名林姓工程人員（44歲）昨駕駛工程車行經旗山區高92線旁產業道路，倒車未留意後方車況，與後方49歲何姓婦人騎乘機車搭載9歲兒子發生車禍，林男驚覺有異才緊急煞車，並通報119協助送醫。

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警方據報到場處理，林姓駕駛未受傷，酒測值為0，造成何姓母子全身擦挫傷，緊急送醫急救，仍傷重不治；台電事發後派員慰問家屬致意。

今死亡車禍行車記錄器畫面曝光，可見何姓婦人騎機車載著兒子跟在工程車後方，不料林男突然倒車，何姓婦人一度騎車倒退，最後仍閃避不及，人車被捲入車底。整個畫面相當驚悚，令人慘不忍睹。

警方昨夜將林男依刑法第276條過失致人於死，移送橋頭地檢署偵辦，車禍肇事責任仍待進一步鑑定，經檢察官訊問後，諭令林男2萬元交保候傳。

台電工程人員倒車撞死母子畫面曝光。（讀者提供）

台電工程人員倒車撞死何姓母子。（讀者提供）

台電工程人員倒車撞死何姓母子。（讀者提供）

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