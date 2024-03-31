情侶欠4個月房租 惡搞租處狗屎尿滿布、垃圾堆積如山

情侶欠4個月房租，還惡意搞破壞，滿地狗屎、狗尿，垃圾堆積如山。（擷取自臉書社團左營楠梓人）

2024/03/31 23:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一對情侶承租楠梓區一戶民宅，積欠房東4個月房租及1萬多元水電費未繳，竟惡意搞破壞，滿地狗屎、狗尿，垃圾堆積如山，房東找不到人，臉書PO文稱因簽社會住宅，合約未到不能趕人，令他身心俱疲。

高雄市都發局表示，該案是國家住都中心委託高雄市租賃公會開辦的社宅包租代管計畫，目前公會已聯絡上業者寄居蟹租屋公司，業者會全力協助屋主後續求償與法律程序，且租賃行為屬私權行為，回歸契約規定處理，如有租賃糾紛，可透過市府租屋調解機制或消費者保護室協商，市府會請公會及業者持續依契約規定給予協助。

楠梓區一名房東於臉書社團「左營楠梓人」PO文，稱承租給一對惡質租客情侶，不但積欠4個月房租，1萬多水電費未繳，更惡質的是全屋滿目瘡痍，傢俱無一倖免，滿地狗屎、狗尿、垃圾堆積如山，味道極度難聞難以承受！

房東稱原本乾淨舒適的環境，被惡意破壞至此，馬桶惡意塞入一堆異物，導致需打掉重新安裝，洗臉盆水龍頭也壞掉漏水，初步估價清運家具、家電，浴室打掉重做，修復到好，要價100多萬，請人打掃又是一筆不小開銷，只能自己每天一點一點搬運清掃，身心俱疲！

房東稱因簽社會住宅，卻因合約未到不能趕人，打電話給該對情侶，卻因對方不接電話，完全聯絡不上2人，他提醒各位房東注意，希望不要再有下一個受害者。

情侶欠4個月房租，還惡意搞破壞，滿地狗屎、狗尿，垃圾堆積如山。（擷取自臉書社團左營楠梓人）

情侶欠4個月房租，還惡意搞破壞，滿地狗屎、狗尿，垃圾堆積如山。（擷取自臉書社團左營楠梓人）

情侶欠4個月房租，還惡意搞破壞，滿地狗屎、狗尿，垃圾堆積如山。（擷取自臉書社團左營楠梓人）

情侶欠4個月房租，還惡意搞破壞，滿地狗屎、狗尿，垃圾堆積如山。（擷取自臉書社團左營楠梓人）

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