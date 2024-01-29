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高雄輕軌「灣仔內站」直接消失引反彈 市府考量加註副站名

民眾發現高雄輕軌C26灣仔內站消失，變更為C26大順民族站。（圖擷自臉書粉專「高雄輕軌好日子」）

民眾發現高雄輕軌C26灣仔內站消失，變更為C26大順民族站。（圖擷自臉書粉專「高雄輕軌好日子」）

2024/01/29 23:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕有民眾最近發現高雄輕軌C26灣仔內站、C27鼎山街站已更名，變更為C26大順民族站、C27大順鼎山站；對於「灣仔內站」直接消失，多個臉書粉專表達不滿，認為應保留主要舊地名，高市府則考量採取加註副站名方式因應。

臉書粉專「高雄輕軌好日子」PO出輕軌C26灣仔內站更名為大順民族站、C27鼎山街站更名大順鼎山站的照片，強調很遺憾「灣仔內」這麼重要的舊聚落地名，因為C26、27兩站居民有異見爭取灣仔內的名稱，而直接被改名消失。

「打狗文史再興會社」粉專也認為，高雄輕軌才全線通車不久，應該有機會檢討車站命名的形式，未來不管是更名或增加副站名的模式，希望官方及更多市民能重視曾經土地上的珍貴印記，讓城市的大眾運輸站名，能兼顧傳承性及趣味性。

對此，高市府表示，輕軌C15-C37站是107年完成命名，其中C26為灣仔內站、C27為鼎山街站，但112年底市府接獲各界民眾反應，建議調整站名，要同時需考量灣仔內地區核心地區，及提供民眾相對路名站址資訊，於是重新啟動更名檢討，後續會再辦理更名作業。

據了解，高雄市交通局長張淑娟已與臉書粉專「高雄好過日」版主通過電話，她也認同保存舊地名的重要，解釋先前命名投票產生的遺留影響，表示交通局會提出C27站採用：「灣仔內 （大順鼎山）」正副站名的方式，正式名稱由市府決策後會再公布。

高雄輕軌剛於今年初全線通車，就爆出更名爭議。（記者葛祐豪攝）

高雄輕軌剛於今年初全線通車，就爆出更名爭議。（記者葛祐豪攝）

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