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陳其邁曬10年前與黃色小鴨合照 網：像「全員逃走中」的抓捕者

陳其邁PO出10年前與黃色小鴨合照，網友形容像「全員逃走中」的抓捕者。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁PO出10年前與黃色小鴨合照，網友形容像「全員逃走中」的抓捕者。（記者王榮祥翻攝）

2024/01/26 14:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今在臉書PO出10年前的邁邁和小鴨！邀請全台鴨粉明天來高雄港灣跟10年後再來高雄的小鴨拍一張；邁鴨照引起討論，網友形容戴著墨鏡穿白襯衫的邁邁，像「全員逃走中」的抓捕者（獵人）。

陳其邁今PO出10年前和小鴨合照，表示10年前後，高雄港邊經過非常大的蛻變，華麗轉身；有了高流、旅運中心，活動也跟以前都不一樣；他邀請老朋友重新回味，新朋友新體驗美麗港都，快來留言曬照，但也別忘了明天起和10年後的小鴨拍一張。

網友留言「邁邁市長超級帥喔」、「相差10年都沒變」、「看起來有點像司機」、「現在比較年輕比較白」、「鴨鴨依然是鴨鴨、邁邁依然是邁邁」、「領帶是不是太長」，有網友形容這張邁鴨照像「全員逃走中」的抓捕者。

全員逃走中（Run for money 逃走中）簡稱RFM或逃走中，是日本富士電視台自2004年開始不定期播放的大型綜藝遊戲節目，內容為實景街頭生存遊戲，參賽者須在限時內躲避預定場地中「獵人」的追捕，成功躲避追捕可獲獎金，被抓到則獎金歸零，其中的獵人造型帶著墨鏡、穿襯衫與西裝。

該節目2010年7月曾在台播出，最高一集收視達0.73%，約有45萬人口收看。

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