高屏搶水風波！圍堤取水斷水路爭議 1/25會勘分流

農水署屏東管理處於高屏溪上游濁口溪圍堤取水，阻斷分流高雄的水路。（記者陳文嬋攝）

2024/01/23 23:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高屏搶水爭議不休，水利署今天邀集高屏縣市開會，雙方多次交鋒未果，市府要求合理分流高雄，斷水土堤必須恢復原狀，且從高屏溪上游濁口溪取水口分流，將於1月25日現地會勘分流，進一步協商處理。

水利署南水分署今邀集高屏縣市、農業部農水署屏東管理處等單位，針對高屏搶水風波開會協商，將依照南水分署2021年與農水署屏管處協議，濁口溪流量降至2CMS，高屏分流取水量1比9，不過高市府立場傾向不接受，將於25日進一步協商。

尤其高雄市民生用水仰賴高屏溪取水，上游濁口溪因枯水期流量減少，農水署屏管處未知會市府，自去年11月於濁口溪圍堤取水，昨天受訪稱水位下降出現視覺落差，今出席會議才改口坦言圍堤取水。

市府不滿濁口溪分流高雄水路被阻斷，幾乎全部引入屏東高樹灌溉區，要求合理分流高雄，但農水署屏管處稱擁有水權量2.3CMS，圍堤取水流量2.15CMS作為屏縣高樹鄉農業灌溉用水，再放流0.15CMS供高市美濃區獅子頭圳灌溉等，自認高屏分流取水量已達1比9。

但市府要求從濁口溪取水口直接分流，不應從下游放流口才分流，且高雄因受到地形限制，放流0.15CMS取不到水，影響高雄農民權益，堅持合理分流高雄，應拆除斷水土堤，要求恢復原狀，以兼顧縣市取水權益。

水利署邀集高屏縣市開會，針對高屏搶水風波進行協商。（記者陳文嬋攝）

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