為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高屏搶水風波！圍堤取水斷水路爭議 1/25會勘分流

農水署屏東管理處於高屏溪上游濁口溪圍堤取水，阻斷分流高雄的水路。（記者陳文嬋攝）

農水署屏東管理處於高屏溪上游濁口溪圍堤取水，阻斷分流高雄的水路。（記者陳文嬋攝）

2024/01/23 23:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高屏搶水爭議不休，水利署今天邀集高屏縣市開會，雙方多次交鋒未果，市府要求合理分流高雄，斷水土堤必須恢復原狀，且從高屏溪上游濁口溪取水口分流，將於1月25日現地會勘分流，進一步協商處理。

水利署南水分署今邀集高屏縣市、農業部農水署屏東管理處等單位，針對高屏搶水風波開會協商，將依照南水分署2021年與農水署屏管處協議，濁口溪流量降至2CMS，高屏分流取水量1比9，不過高市府立場傾向不接受，將於25日進一步協商。

尤其高雄市民生用水仰賴高屏溪取水，上游濁口溪因枯水期流量減少，農水署屏管處未知會市府，自去年11月於濁口溪圍堤取水，昨天受訪稱水位下降出現視覺落差，今出席會議才改口坦言圍堤取水。

市府不滿濁口溪分流高雄水路被阻斷，幾乎全部引入屏東高樹灌溉區，要求合理分流高雄，但農水署屏管處稱擁有水權量2.3CMS，圍堤取水流量2.15CMS作為屏縣高樹鄉農業灌溉用水，再放流0.15CMS供高市美濃區獅子頭圳灌溉等，自認高屏分流取水量已達1比9。

但市府要求從濁口溪取水口直接分流，不應從下游放流口才分流，且高雄因受到地形限制，放流0.15CMS取不到水，影響高雄農民權益，堅持合理分流高雄，應拆除斷水土堤，要求恢復原狀，以兼顧縣市取水權益。

水利署邀集高屏縣市開會，針對高屏搶水風波進行協商。（記者陳文嬋攝）

水利署邀集高屏縣市開會，針對高屏搶水風波進行協商。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄濁口溪遭斷流？ 高屏取水再掀爭端
2024/01/23 05:30

高雄濁口溪遭斷流？ 高屏取水再掀爭端
高屏不時發生搶水大戰 立委參選人郭倍宏提水資源政見
2023/11/24 16:40

高屏不時發生搶水大戰 立委參選人郭倍宏提水資源政見

愛河下游賞景氛圍 景觀豪宅富豪齊聚

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播