高雄車站南北兩側10/28晚起封閉施工 站東、站西路單向行駛

高雄車站站東路10月29日開放通車，改站區南北兩側封閉施工車輛須分流或改道。（記者黃良傑攝）

2022/10/16 17:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄車站站東路目前工程進度達98％接近完工，預計10月29日開放通車，市府為配合站區動線調整，將於10月28日晚間22時至29日中午12時，封閉站區南北兩側路口，包括建國路/中山路口、九如路/博愛路口，長達14小時施工，站東、站西將暫採單向通車，民眾務必提早改道行駛。

鐵道局因應站區道路切換工程，封閉站區南北兩側路口施工，規劃緊密的14小時施工作業，封閉站區北側博愛路（熱河街~九如路）、九如路（大連街~重慶街），南側中山路（建國路~河南路）、建國路（林森路~同愛街）等路段，進行刨鋪施工，採AC層鋪築。

副市長林欽榮表示，位在高雄中軸線的高雄車站即將迎來另一次的轉變，原貫通南北兩側的中博高架橋，去年2月利用9天拆除後，由站西路提供串接南北兩側交通的服務；經過鐵道局南工處1年8月的施工，將在10月29日開放站東路通車，未來站區的站東路、站西路兩側各設置三車道，採配對單行方式運作。

交通局提醒中山路/建國路往北方向車輛，將行駛站東路北上；由博愛路/九如路方向往南車輛，則行駛站西路南下，分流行駛，同步於站東路、站西路兩側設置臨停接送區，市府提醒，原利用中山路、博愛路往來的車輛，請改道至中華、民族、自由、復興、自立等南北向替代道路通行，往來東西向的車輛，則請改道行駛七賢路、十全路等路段通行。

車站南北側路口封閉施工期間，站區將設置3處臨時接送區，分別位於站西路路西側接送區、九如路/松江路口接送區、建國路/南華路口臨時接送區，市區公車將設置臨時停靠區，旅客多使用高雄捷運或台鐵其他車站進出轉乘，避免行經施工區域影響行程。

高雄車站站東路10月29日開放通車，改站區南北兩側封閉施工車輛須分流或改道。（記者黃良傑翻攝）

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