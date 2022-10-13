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    高雄前鎮漁港改造案 賴瑞隆：預算增至81億

    前鎮漁港整體改造預算增加至81億。（記者王榮祥翻攝）

    前鎮漁港整體改造預算增加至81億。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/13 17:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕全球原物料價格持續攀升，導致營建成本與缺工情勢嚴峻，前鎮漁港改造案也受波及；立委賴瑞隆今在立院關心前鎮漁港進度，獲農委會主委陳吉仲及漁業署長張致盛支持，宣布前鎮漁港整建預算增至81億元，已提報國發會審查。

    賴瑞隆公開感謝蘇貞昌院長、陳吉仲主委、陳其邁市長的共同支持，讓已有50年歷史的前鎮漁港及周邊環境，藉由專案改造計畫預算得以重新規劃整建。

    他進一步指出，前鎮漁港是我國最大遠洋港口，每年漁獲量產值達400億元，未來在中央充足預算支持下，漁港將加速整建工程，搭配捷運黃線延伸計畫完善周邊交通，將可吸引優質廠商進駐營運，讓有50年歷史的臺灣第一大遠洋漁港，成為兼具漁業生產、消費、觀光休閒遊憩及文化的國際級漁港。

    賴瑞隆說，今年原定工程計畫受國際情勢連動的全球原物料價格上漲影響，部分堤岸改善工程施作受阻、延宕，須追加整體建設預算，否則連帶招商期程也將延遲。

    對此，他先在11日立法院總質詢時，便向行政院蘇院長提出要求並獲蘇院長支持，同意將補足預算不足，加快整建全國第一遠洋大港。

    除增加總體預算，招商也面臨營運年限太短困境，漁業署長張致盛對此表示，由於國際整體因素，除前鎮漁港預算將增加至81億元，過去委員一直關心的「多功能水產品運銷中心」招商困境，因涉及營運年限所致，目前已改由促參方式辦理，將延長營運年限，藉此吸引優質廠商投資營運多功能運銷中心。

    農委會主委陳吉仲則強調，前鎮漁港是既定建設也是全國最重要的遠洋漁港，感謝賴瑞隆委員爭取黃線捷運延伸進漁港及周邊相關公車動線，未來在招商營運部分，會全力爭取優質企業進駐，帶動前鎮漁港周邊整體發展。

    前鎮漁港多功能水產品運銷中心改採促參方式辦理招商。（記者王榮祥翻攝）

    前鎮漁港多功能水產品運銷中心改採促參方式辦理招商。（記者王榮祥翻攝）

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